Am Prebersee beginnt ein neues Zeitalter

Der bisherige Eigentümer des alten Hotels begründet den Verkauf an den Red-Bull-Chef. Und er kritisiert die Gemeinde Tamsweg.

Die Nachricht hat sich im sonst so ruhigen und beschaulichen Prebergebiet bei Tamsweg wie ein Lauffeuer verbreitet: Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz hat das ehemalige Hotel Funcke am Prebersee gekauft (SN vom Freitag). Der bisherige Eigentümer Bernhard Ecker, Unternehmer aus Murau, bestätigt den Deal, nennt aber keinen Verkaufspreis. Ecker hatte die Liegenschaft vor 17 Jahren erworben und befand sich in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit der Gemeinde. Er fühlt sich schlechter behandelt als einheimische Unternehmer, die den (im Vorjahr eröffneten) Neubau der Ludlalm am See viel rascher und reibungslos bewilligt bekommen hätten.