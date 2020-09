Am Salzburg Airport wackeln 20 Jobs der Austrian Airlines

Die Gewerkschaft fordert, dass der Flughafen die Mitarbeiter der AUA-Bodenstation übernimmt. Das weist das Management des Salzburg Airport zurück. Sprecher Alexander Klaus verweist darauf, dass die AUA selbst keinen Flug mehr von und nach Salzburg bedient. Der Flughafen hat deshalb jetzt den Subauftrag für die AUA-Bodenstation gekündigt.

Die Austrian Airlines (AUA) beschäftigt am Flughafen Salzburg 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Abfertigung von Flugzeugen. Der Flughafen Salzburg teilte den Beschäftigten jetzt mit, dass er die Abfertigung nun selbst übernimmt. Die Gewerkschaft ist alarmiert. Michael Huber, Geschäftsführer der GPA-djp Salzburg: "Der Flughafen Salzburg übernimmt einen Teilbetrieb und gliedert diesen in seinen eigenen Betrieb ein. Somit hat er auch die Beschäftigten zu übernehmen!"

"Der Flughafen muss eigenes Abfertigungspersonal schützen"

Alexander Klaus, Sprecher des Flughafens: "In schwierigen und ungewissen Zeiten muss der Flughafen sein eigenes Abfertigungspersonal schützen und in Beschäftigung halten. Der Subauftrag der Salzburger Flughafen GmbH für die Abfertigung des Lufthansafluges nach Frankfurt kann bedauerlicherweise nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Flughafen Salzburg kann keine AUA-Mitarbeiter schützen ohne eigene Flughafenmitarbeiter in ihrer beruflichen Existenz zu gefährden - vor allem nicht in Zeiten, in denen die AUA selbst keine Verbindung mehr von und nach Salzburg bedient."

AUA bedient Strecke nach Wien nicht mehr mit dem Flieger

Die AUA hat im Dezember 2019 die Flüge in den HUB-Knoten Frankfurt an den Mutterkonzern Lufthansa übergeben und seither nur noch die Strecke von Salzburg nach Wien betrieben. Heuer habe sich die AUA entschlossen, diese Verbindung nicht mehr über einen Flug zu bedienen. Laut Unternehmensinformationen der AUA wurden die Salzburg-Flüge auf die Schiene verlegt. Der "Check-In" findet ab Hauptbahnhof Salzburg (Reisezentrum) statt.

Betriebsübergang zum Hauptbahnhof Salzburg?

Der Flughafen habe sich auch rechtlich abgesichert, heißt es: "Zwei eingeholte Rechtsgutachten belegen, dass kein Betriebsübergang der AUA-Bodenstation zum Flughafen Salzburg vorliegt. Aus Sicht der Salzburger Flughafen GmbH wäre aber ein Betriebsübergang zum Bahnhof Salzburg sprich zu den ÖBB zu prüfen, da die Leistungen der Passagierabfertigung laut AUA nun dort angeboten werden." Der Flughafen hoffe, dass die AUA mit ihren langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem Verhandlungsergebnis kommen werde.



Quelle: SN