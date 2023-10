Am Shuttleberg in Kleinarl laufen Messungen für mögliche Windräder

Die Betreiber des Skigebiets "Shuttleberg" wollen künftig auf Windenergie setzen. Geschäftsführer Seppi Harml hat die Salzburg AG ins Boot geholt, die nun erste Windmessungen auf rund 1900 Metern durchführt.

Am Mooskopf, unweit der Bergstationen des Skigebiets Shuttleberg in Kleinarl und Flachauwinkl, steht seit Kurzem ein 30 Meter hoher Mast. Mit der darauf befindlichen Windmessanlage wir überprüft, ob es sinnvoll ist, hier auf rund 1900 Meter Seehöhe Windenergie zu erzeugen. Mit den Worten: "Das könnte der Beginn einer neuen Ära sein", präsentierte das Skigebiet das Projekt nun auf Facebook. Seppi Harml ist Geschäftsführer der Bergbahnen am Shuttleberg. Die Idee für Windräder am Mooskopf war ihm gekommen, "weil wir davon überzeugt sind, dass Wintersport nachhaltig und klimapositiv möglich ist und wir auch in der nächsten Generation als Familienunternehmen existieren wollen". Mit dem Strom will Harml die eigenen Lifte betreiben. Das Ziel sei aber, mehr Strom zu erzeugen, als das Skigebiet selbst verbraucht.

Baubeginn noch nicht absehbar

Um die Pläne in die Tat umzusetzen, hat man am Shuttleberg die Salzburg AG als "logischen Partner" mit ins Boot geholt. "Einerseits, weil wir einen Teil des produzierten Stroms auch ins Netz abgeben werden, und andererseits, weil ein erfahrener Partner im Kraftwerksbau von Vorteil ist", erklärt Harml. Über die Ausgestaltung einer möglichen Finanzierung werde man aber erst sprechen, wenn mehr über die Windsituation und die generelle Machbarkeit am Standort bekannt ist.

Und das kann noch dauern: Sollten die Messungen mit der jetzigen Anlage positiv ausfallen, würde in einem Jahr eine zweite Messung in mindestens 80 Meter Höhe erfolgen. Erst nach weiteren zwölf Monaten könnte man dann relevante Rückschlüsse auf die zu erwartenden Energiemengen und die bauliche Machbarkeit ziehen. "Verläuft auch diese Messung positiv, können wir mit der Flächenumwidmung und dem Bewilligungsprozess beginnen", so Harml. Seitens der Salzburg AG gibt man sich optimistisch: "Der Shuttleberg ist von der Infrastruktur bereits gut erschlossen und wir sind zuversichtlich, dass er auch ausreichend Wind als Grundvoraussetzung für die Nutzung der Windenergie mit sich bringt."

Infrastruktur als großer Pluspunkt

Auch Seppi Harml sieht die vorhandene Infrastruktur als einen der größten Pluspunkte für die mögliche Errichtung von Windrädern: "Wir haben die Zufahrtswege bis auf wenige Meter, viele Trafos in der Nähe, starke Leitungen für den Abtransport des Stroms und natürlich mit den Liftanlagen auch die entsprechenden Stromabnehmer." Aufgrund dieser ohnehin schon vorhandenen Eingriffe in die Natur sieht der Geschäftsführer in seinem Skigebiet den idealen Ort für die Erzeugung von Windenergie.

Dennoch werde man bei der Standortwahl für potenzielle Windräder jene Orte wählen, die am wenigsten einsehbar sind, verspricht Harml. Dass man im Umgang mit dem Landschaftsbild sensibel ist, habe man am Shuttleberg bereits bei der Errichtung der drei Kilometer langen Panorama-Link-Gondelbahn bewiesen, die das Skigebiet mit dem Snow Space Salzburg verbindet. "Die 30 Meter hohen Stützen haben im Vorfeld immer wieder für Kritik gesorgt. Mittlerweile habe ich von vielen Kritikern gehört, dass uns das gut gelungen ist", sagt Harml.