Am Wolfgangsee regt sich Initiative für Kulturhauptstadt

Während die ÖVP-Bürgermeister skeptisch sind, unternimmt die SPÖ nun einen weiteren Anlauf, damit die Orte am Wolfgangsee mit Bad Ischl kooperieren.

Bad Ischl und das Salzkammergut werden Europas Kulturhauptstadt 2024. Strobl, St. Gilgen und St. Wolfgang haben sich bisher nicht zum Mitmachen entschlossen - vor allem, weil es nicht zur Tourismus-Werbelinie passen würde. Es besteht aber auch jetzt nach der Bekanntgabe noch die Möglichkeit, Teil der Kulturhauptstadtregion 2024 zu werden. Das nehmen die SPÖ-Ortsparteien rund um den Wolfgangsee nun zum Anlass und stellen sich geschlossen hinter das Projekt Salzkammergut 2024. "Wir sollten uns bis zum Frühjahr partei- und gemeindeübergreifend noch für eine Teilnahme an der Kulturhauptstadtregion 2024 entscheiden. Damit wächst das Salzkammergut noch weiter zusammen und wir können als Gesamtregion nur davon profitieren", sagt der St. Wolfganger Vizebürgermeister Wolfgang Peham.

"Uns ist es wichtig, dass über eine Teilnahme eine Diskussion auf breiter Basis geführt und nicht von Einzelpersonen darüber entschieden wird. Daher wollen wir das Thema in die Gemeindevertretung einbringen und hoffen auf ein positives Ergebnis", sagt der SP-Fraktionsvorsitzende von Strobl, Harry Humer.

Helga Stadler, SP-Fraktionschefin sowie Vorsitzende des Kulturausschusses in der Gemeinde St. Gilgen ist der Meinung: "Im Mozartdorf St. Gilgen hat Kultur einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben vier interessante Museen und etliche wunderbare Kulturveranstaltungen, wie Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, etc. Hier wird viel Herzblut und Geld investiert. Gerade deshalb finden wir, dass St. Gilgen die Chance nutzen soll, sich doch noch am Projekt Kulturhauptstadt 2024 zu beteiligen."

Die Kulturhauptstadt mit Bad Ischl als Zentrum sei jedenfalls eine enorme Chance für die gesamte Region. Nicht nur im Bereich Kultur werde es zu großen Investitionen kommen.



Quelle: SN