Amelie Groß: "Mein Job ist es, nicht lockerzulassen"

Amelie Groß ist Chefin eines Inkassobüros und Vorsitzende der Jungen Wirtschaft. Mit den SN sprach sie über Frauen an der Spitze.

Seit einem Jahr sind Sie Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. Wie fühlt es sich an, für 120.000 Unternehmer verantwortlich zu sein? Groß: Gut. Das Spannende ist, dass die 120.000 keine homogene Gruppe sind. Es macht Spaß, so unterschiedliche Leute und Branchen kennenzulernen. Jede Firma hat eigene Bedürfnisse. Nehmen wir etwa unsere Forderung nach der Reduzierung der Körperschaftssteuer: Nur zwölf Prozent der Unternehmer gründen eine GmbH und müssen die Steuer zahlen. Es ist eine Herausforderung, so viele unterschiedliche Interessen zu vertreten.