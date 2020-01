AMS: Konjunkturabschwung ist in Salzburg noch kaum zu bemerken

Anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Salzburger Arbeitmsarkt mit den Präsidenten der Sozialpartner, Manfred Rosenstatter (WKS) und Peter Eder (AK), konnte Jacqueline Beyer, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Salzburg, eine durchwegs zufriedenstellende Bilanz über das abgelaufene Jahr 2019 ziehen: "Der erwartete Konjunkturabschwung machte sich, im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern, auf dem Salzburger Arbeitsmarkt noch kaum bemerkbar." Auch im Produktionssektor sinkt die Arbeitslosigkeit noch immer, wenngleich eine Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte als Vorbote gesehen werden könne. Doch gleiche die gute Entwicklung am Dienstleistungssektor, besonders im Tourismus und im Handel, die bislang leichte Schwäche aus. Vom Juni bis August gab es in Salzburg mit Arbeitslosenquoten unter vier Prozent Vollbeschäftigung, von Juli bis November sank die Arbeitslosigkeit stärker als in jedem anderen Bundesland, bei der Arbeitslosenquote lag Salzburg nie schlechter als auf dem zweiten Platz im bundesweiten Ranking.

Die Fachkräfte fehlen: 1400 Personen beraten

Unter diesen Bedingungen sei es nicht verwunderlich, dass auch im Jahr 2019 der Fachkräftemangel das beherrschende Thema auf dem Arbeitsmarkt war. "Bei der überregionalen Vermittlung für Fachkräfte im Tourismus war das AMS Salzburg, in Kooperation besonders mit dem AMS Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, eine treibende Kraft", sagt Beyer. Projekte wie jene des AMS Bischofshofen hätten dazu geführt, dass ein überregionaler Fachkräfteausgleich nicht nur Wunschdenken bleibe sondern, wenn auch noch ausbaufähig, tatsächlich funktioniere. "Gleichzeitig ist es gelungen, Asylberechtigte zu qualifizieren und auf geeignete Arbeitsplätze zu vermitteln, die in Ostösterreich nicht zur Verfügung gestanden wären." 2019 wurden im Rahmen überregionaler Jobbörsen über 1400 Personen eingeladen und beraten.

Jobbörse für Asylberechtigte

Asylberechtigte standen auch bei einer weiteren Aktion des AMS Salzburg im Mittelpunkt: In Kooperation mit der Wirtschaftskammer Salzburg wurde die bisher größte Jobbörse im Bundesland organisiert. "Über dreißig Unternehmen trafen auf rund 700 Geflüchtete und Personen mit Migrationshintergrund aus dem gesamten Bundesland, mehr als 3400 Bewerbungsgespräche wurden geführt", berichtet Landesgeschäftsführerin Beyer. Über die unmittelbaren Vermittlungserfolge hinaus habe diese Veranstaltung dazu beigetragen, dass Unternehmen das Potenzial an asylberechtigten Arbeitskräften und diese die Jobmöglichkeiten besser kennenlernen konnten. Beyer möchte nun verstärkt auf Jobbörsen setzen - ob im Tourismus, im Asylbereich oder am Lehrstellenmarkt. In diesem Zusammenhang verwies sie auf den "1. Tag der Lehre", der am 28. Februar in Eugendorf Flachgauer Jugendliche und Erwachsene mit Interesse an einer Lehrausbildung mit Ausbildungsbetrieben aus der Region zusammenführen wird.

42 Millionen Euro für den Arbeitsmarkt

Bei einem Fördermitteleinsatz von mehr als 42 Millionen Euro hätten sich die mit einer Steigerungsrate von 24 Prozent gut angenommene Lehre für Erwachsene (Lehre 18+), die arbeitsplatznahe Qualifizierung (AQUA), das Programm Frauen in Handwerk und Technik (FiT) und das Fachkräftestipendium bewährt. "Ein besonderes Anliegen sind uns Ältere und Beeinträchtigte - ihnen konnten wir mit der Eingliederungsbeihilfe, die in mehr als 1900 Fällen zum Einsatz kam, zu einem Arbeitsplatz verhelfen", sagt Beyer.

Prognosen für das kommende Jahr seien schwierig, aber die Salzburger AMS-Chefin rechnet nicht mit einem Einbruch. Zumindest in der ersten Jahreshälfte sollte die Arbeitslosigkeit weiter sinken, im Fall einer Zunahme im Gesamtjahr werde die Arbeitslosenquote - falls überhaupt - wohl nicht mehr als um ein Zehntel Prozentpunkt steigen, ist man beim AMS Salzburg vorsichtig optimistisch.

Quelle: SN