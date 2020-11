AMS kündigt eine Joboffensive an

19,7 Millionen Euro Sondermittel für die Ausbildung von Fachkräften.

Die Arbeitskräfte im Hotel- und Gastgewerbe sind laut dem Arbeitsmarktservice Salzburg (AMS) am stärksten von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise betroffen. In dieser Berufsgruppe habe sich die Arbeitslosigkeit im Verlauf dieses Jahres, verglichen mit dem Vorjahr, mehr als verdoppelt, teilte das AMS am Freitag mit. Die Verkehrsbranche verzeichne mit plus 69,8 Prozent ebenfalls einen massiven Anstieg, sagt Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer.

Dramatisch gestiegen sind die Arbeitslosenzahlen auch im Handel (plus 50,5 Prozent) und bei den Wirtschaftsdienstleistern (plus 48,9 Prozent). ...