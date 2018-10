60 Menschen in Lend und Schwarzach verlieren den Job. Aber es haben sich schon 15 bis 20 Firmen gemeldet, die dringend Mitarbeiter suchen.

Die von der Schließung der MTX Aluminium Werke GmbH betroffenen Mitarbeiter dürften schnell wieder eine Arbeit finden. Wie berichtet, verlieren ja 40 Mitarbeiter in Lend und weitere 20 in Schwarzach ihre Arbeit. Die Gießerei in Lend soll mit Ende des Jahres geschlossen werden, das Plattenwerk in Schwarzach im Juni 2019.