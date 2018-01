Angst vor der Zukunft: Salzburger investieren 112 Euro pro Monat für Vorsorge

Die Salzburger blicken pessimistisch in die Zukunft. Das ergibt eine Studie im Auftrag der Salzburger Sparkasse. Davon profitieren die privaten Pensionsversicherer.

40 Prozent der Salzburger blicken mit Skepsis, 35 Prozent sogar mit Sorge in die nächsten zehn Jahre. Das besagt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS im Auftrag von s Versicherung, Erste Bank und Sparkassen.

In der Onlinebefragung wurden 1000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren zu finanzeillen Vorsorgethemen und zum gesellschaftlichen Wandel befragt.

Die Gründe für den pessimistischen Blick in die Zukunft sind vielfältig: Einerseits wird der Wander der Gesellschaft als zu schnell empfunden. Fortschritt in Technik und Wissenschaft, die Nutzung von Smartphones, Tablets und Co sowie die Kommunikation über WhatsApp, Facebook etc. wirken als "Teilchenbeschleuniger" des Alltagslebens.

Hinzu kommt mangelndes Vertrauen in die künftige gesetzliche Pension: Drei Viertel (76%) der Salzburger glauben nicht mehr daran, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung mit der staatlichen Pension ihren Lebensstandard halten werden können.

Die Kombination aus schnellem gesellschaftlichem Wandel und wachsenden Zukunftsängsten wirkt sich wiederum sehr stark auf das Vorsorgebedürfnis der befragten Salzburgerinnen und Salzburger aus.





Für Junge ist Vorsorge besonders stark Thema

Für mittlerweile acht von zehn Befragten in Salzburg ist die finanzielle Vorsorge eher wichtig (80%), für über zwei Fünftel sogar sehr wichtig (46%).

Auffällig ist, dass österreichweit gerade die junge Generation, also die 16- bis 29-Jährigen, dem Thema Vorsorge besonders aufgeschlossen begegnen.

Entsprechend stimmt die Hälfte der Befragten (49%) der Aussage sehr stark zu, dass die private Vorsorge immer wichtiger wird, da der Staat, ihrer Meinung nach, seine Pensionsleistungen in Zukunft weiter reduzieren wird. Kaum jemand ist hier vom Gegenteil überzeugt.

Für 73% der Befragten hat das Thema Gesundheit höchste Priorität. Des Weiteren spielt für zwei Drittel (65% bzw. 64%) der Befragten in Salzburg die Vorsorge für die Familie und die finanzielle Altersvorsorge eine besonders wichtige Rolle.

Jeder Salzburger sorgt bereits vor

99% der befragten Salzburgerinnen und Salzburger geben an, zumindest ein Vorsorgeprodukt zu besitzen, für das sie durchschnittlich 112 Euro pro Monat ausgeben. Männer liegen beim investierten Vorsorgekapital im Durchschnitt deutlich vor den Frauen. Entsprechend dem starken Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft, sind die klassischen Haushalts- bzw. Eigenheimversicherung mit 68%, der Bausparvertrag und die private Unfallversicherung mit jeweils 58% und dem Sparbuch mit 52% nach wie vor die beliebtesten Vorsorgeprodukte. 46% geben an, mit einer klassischen Lebensversicherung vorzusorgen und 36% besitzen eine private Krankenversicherung.

Manfred Rapf, Generaldirektor der s Versicherung: "In Österreich haben wir eines der besten sozialen Netze, die es in Europa gibt, dennoch sollten wir uns nicht auf den Staat verlassen. Unser Wunsch wäre die steuerliche Unterstützung von Vorsorgemodellen durch den Staat."

Vorsorge durch Immobilienbesitz ist in Salzburg für ein Drittel der Befragten (33%) ein Thema. Es folgen die Pensionsvorsorge mit staatlicher Förderung mit 25%, Wertpapiere mit 21% sowie die Firmenpension, die fondsgebundene Lebensversicherung und die private Zusatzpensionsversicherung, die immerhin jeweils ein Fünftel der Befragten ihr Eigen nennen.

Eine private Pflegeversicherung haben in Salzburg gerade einmal drei Prozent der Befragten.

Bank ist erster Ansprechpartner

60 Prozent der befragten Salzburger nennen die Bank bzw. die Versicherung als ersten Ansprechpartner in finanziellen Angelegenheiten. "Gerade die finanzielle Altersvorsorge ist so individuell und vielseitig, dass man sie gemeinsam mit einem Profi planen sollte", meint dazu Christoph Paulweber, Generaldirektor der Salzburger Sparkasse.

Als Anbieter konkreter Hilfestellungen und Services sehen 39% der Befragten in Salzburg die Bank bzw. die Versicherung. Immerhin knapp ein Viertel (23%) schätzen eine gute Erreichbarkeit ihrer Finanzpartner über unterschiedlichste Kanäle.





Sicherheit geht vor Rendite

Sieht man sich das tatsächliche Anlageverhalten genauer an, zeigt sich, dass den Salzburgerinnen und Salzburgern bei der Veranlagung von Geld ganz klar Sicherheit vor Rendite geht.

Bei der Wahl zwischen diesen beiden Faktoren sprechen sich 62% für die Sicherheit aus. 25% präferieren eine ausgewogene Veranlagung und nur eine Minderheit von 5% setzt eher auf eine hohe bzw. höchstmögliche Rendite.

Wichtiger sind den Befragten in Salzburg eine gute Beratung mit 34%, die Transparenz/Verständlichkeit des Produktes (36%), die Kapitalgarantie und Produktflexibilität (46 bzw. 48%), sowie kein bzw. ein geringes Veranlagungsrisiko als wichtigstes Argument mit 54%.

"Diversifikation ist das Allerwichtigste bei der Vorsorge - niemals alles auf eine Karte setzen", unterstreicht Paulweber. Bei einem EZB-Leitzins von 0% ist der Kaufkraftverlust (Inflation 2,6%) beim klassischen Sparen allgegenwärtig. "Neben den liquiden Mitteln, die man für Notfälle des Alltags braucht, sollte man sich mit seinem Berater eine langfristige Strategie überlegen, um zumindest die Inflation auszugleichen."





Manfred Rapf:

"In Österreich haben wir eines der besten sozialen Netze, die es in Europa gibt, dennoch sollten wir uns nicht auf den Staat verlassen."



"Die steuerliche Unterstützung von Vorsorgemodellen wäre der Wunsch an die Politik."



Christoph Paulweber:

"Das Thema Pensionsvorsorge ist zum Allgemeingut geworden. 99 Prozent der Salzburger besitzen zumindest eines der abgefragten Vorsorge- bzw. Finanzprodukte. Dramatisch vernachlässigt wird das Thema Pflegevorsorge, das nur von drei Prozent der Bevölkerung genutzt wird."

"Der persönliche Berater für finanzielle Angelegenheiten ist nach wie vor gefragt. Das ist ein klarer Auftrag an die Sparkasse, in der Beratung für die Kunden da zu sein. Rendite und hohe Zinsen stehen bei der Vorsorge nicht im Vordergrund, sondern die höchstmögliche Sicherheit."



Die Salzburger Sparkasse Bank AG betreut mit rund 630 Mitarbeitern an 60 Filial- und fünf SB-Standorten sowie zehn regionalen Beratungszentren für Firmenkunden im Bundesland Salzburg und angrenzenden Oberösterreich über 200.000 Kunden. Sie ist Teil der Erste Bank-Gruppe, einem der führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa.



(SN)