Anifer Schüler werden im Grünen lernen

Nach dem ersten Semester in Containern müssen sich Lehrer und Kinder der Volksschule Anif noch gedulden. Der Neubau wird ein großer Wurf.

Der Corona-Alltag ist für die Volksschule in Anif noch herausfordernder als in anderen Gemeinden. Die 162 Schülerinnen und Schüler lernen seit September in einem zweistöckigen Containerbau. Erst im Herbst 2022 soll das Provisorium ein Ende haben und eine neu gebaute Vorzeigeschule eröffnet werden.

Auch in der Übergangslösung laufe es sehr gut, sagt Direktorin Karina Merz. Mehrere Eingänge entzerren den Zustrom der Kinder. Eine Klasse hat um die 20 Schüler. "Natürlich ist die Lautstärke eine andere als in einem ...