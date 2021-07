Anifer Traditionshotel ist nach Millionenumbau wieder geöffnet

Die Hotelierfamilie Friesacher in Anif investierte 15 Millionen Euro in Abriss und Neubau des Haupthauses. "Wir haben für die Arbeiten das perfekte Zeitfenster erwischt", sagt der Chef.

In einer Phase der Verunsicherung entschied Hotelier Michael Friesacher, den großen Umbau seines Betriebs in Anif durchzuziehen. "Das war in der ersten Coronawelle. Im Nachhinein betrachtet haben wir ein perfektes Zeitfenster erwischt, das war Glück." Von 1. September bis 15. Juli wurde das Haupthaus des Hotels abgerissen und neu gebaut. "In der meisten Zeit hätten wir ohnehin keine Gäste beherbergen dürfen." Zudem profitierte der Unternehmer von der Investitionsförderung des Bunds. Insgesamt flossen 15 Mill. Euro in den Neubau.

