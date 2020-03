Ansturm auf AMS Salzburg: Bereits 1840 zusätzliche Arbeitslose seit Montag

AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer hofft, dass möglichst viele der 400 interessierten Betriebe auch tatsächlich auf Kurzarbeit umsteigen. Ihr Appell: "Es gibt auch ein Leben nach Corona. Da werden Fachkräfte gebraucht."

Am Montag gab es durch coronabedingte Kündigungen einen extrem großen Ansturm auf die Bezirksstellen des Salzburger Arbeitsmarktservice (AMS). Wie sieht es am Dienstag aus? AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer: "Der persönliche Andrang der Klienten ist heute in der Früh ein bissl weniger ...