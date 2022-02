Anthering: Im Voglwirt werkt jetzt ein Koch, der aus der Sterne-Küche kommt

Biobauer und Voglwirt-Pächter Josef Hillerzeder habe Hilfe gebraucht und nun sei er da, sagt Roman Luginger. Der 29-jährige Koch mit internationaler Erfahrung in der Spitzengastronomie will das Wirtshaus kulinarisch auf Vordermann bringen. Was ihn und seinen neuen Arbeitgeber, den Sperlbauern, verbindet, sind nicht nur gemeinsame Jahre bei der Antheringer Musik, sondern auch die Beziehung zur Landwirtschaft.

Roman Luginger stammt vom Fuchsbauern und der dazugehörenden Fuchsmühle in Anthering. Nach der Metzgerlehre bei der Fleischhauerei Ablinger samt anschließendem Meistertitel ließ ...