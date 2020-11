Anthering will Brücke nach Bayern schlagen

Ein neuer Steg über die Salzach soll die Regionen verbinden. Der Naturschutz hat in der Au ein wichtiges Wort mitzureden.

Eine neue Autobrücke über die Salzach im Bereich Salzburg-Oberndorf ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Wunsch geblieben. Aber wenigstens ein kleinerer Brückenschlag nach Bayern soll mit kräftiger EU-Förderung doch gelingen.

In Anthering ist ein Rad- und Fußgängersteg in die Nachbargemeinde Saaldorf-Surheim geplant. Nun steht das - positive - Ergebnis der Baugrunduntersuchung fest. Es seien "keine problematischen Bodenverhältnisse" aufgetaucht, sodass eine übliche Flachgründung des Bauwerks möglich sei, heißt es in der Gemeinde Anthering. Deshalb wurden die Aufträge für ...