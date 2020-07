Das Aqua Salza in Golling wird am 31. Juli nach einer langen Durststrecke wieder aufsperren. Die Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit. Finanzierungsgespräche mit dem Land haben begonnen.

SN/karin portenkirchner Erik Kerwer ist bereits seit fast zwölf Jahren Geschäftsführer des Gollinger Bades.