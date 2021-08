Aquarium als Attraktion beim Shoppen

Die Salzburger DS GmbH ist auf Großaquarien aus Acryl spezialisiert. Gefertigt wird in China. Jetzt landete ein XXL-Becken in Bayern.

Von Salzburg aus trat kürzlich auf einem Tieflader ein sechs Tonnen schweres Aquarium der Firma DS GmbH die Reise in die bayerische Stadt Fürth an. "Das Aquarium wird mitten in der Altstadt von Fürth die Hauptattraktion in einem Einkaufszentrum sein, das gerade generalsaniert und in eine moderne Mall umgebaut wird", sagt Florian Nitschke, der Geschäftsführer der 2019 gegründeten DS GmbH mit Sitz in Salzburg-Schallmoos. Das drei Meter hohe, 3,5 Meter lange und 1,8 Meter tiefe Becken schwebte über eine Dachöffnung ...