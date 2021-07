Arbeiten im Callcenter: Sie geht für andere Firmen ans Telefon

Theresa Sturm liebt ihre Arbeit als Agentin bei Global Office. Das Callcenter profitierte von der Pandemie und stellt nun 50 weitere Mitarbeiter ein.

Wenn das Telefon klingelt, hebt Theresa Sturm ab. Egal ob der Anrufer ein Hotelzimmer buchen möchte, Details über ein bestimmtes Auto erfragen will oder eine Frage zur Coronaimpfung hat.

Sturm arbeitet bei Global Office. Das Callcenter - das sich jedoch nicht so bezeichnen will - gibt es seit einem Jahr in Salzburg. Dessen Mitarbeiterinnen gehen im Namen anderer Firmen ans Telefon. "Wir sind der verlängerte Arm im Kundenservice. Anders als ein gewöhnliches Callcenter sind wir aber keine Legebatterie", ...