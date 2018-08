Arbeiten und leben im Mini-Haus: Flachgauerin zieht Bilanz

Auf der Suche nach neuen Praxisräumen machte Physiotherapeutin Andrea Weiß aus der Not eine Tugend. Simone Kamleitner zieht nach gut zwei Jahren in ihrem Mikrohaus in Schleedorf Bilanz.

12,5 Meter mal fünf Meter, 15 Tonnen, 62 Quadratmeter. Das sind die Maße des neuen Arbeitsplatzes von Physiotherapeutin Andrea Weiß in Straßwalchen. Seit Kurzem steht neben dem Seniorenwohnheim St. Rupert ihr "Nomadhome". Das Haus in Modulbauweise dient ab heute, Dienstag, als neue Praxis für Physio- bzw Psychotherapie. Der "kleine braune Kasten", wie ihn eine Passantin Montag früh bezeichnet, ist für Weiß das Ergebnis einer langen Suche nach einem Grundstück für ihre neue Praxis. Bisher betrieb die Straßwalchnerin diese gemeinsam mit einer weiteren Physiotherapeutin sowie einer klinischen Psychologin ein paar Hundert Meter weiter im Staudenweg. "Da wir dort aber keine Barrierefreiheit hatten, haben wir einen neuen Standort gesucht." Die Preise für Grundstücke im Flachgau befördern Weiß schnell auf den Boden der Tatsachen. "Unleistbar", sagt Weiß. Sie beginnt zu recherchieren und landet schließlich auf der Homepage von Loft Factory, einem Hallwanger Unternehmen. Das wird von Gerold Peham geführt. Der Innenarchitekt aus St. Johann im Walde arbeitet mit Baufirmen zusammen und bietet verschiedene Varianten von Modulhäusern an, die auf Wunsch auch mobil sind. Die Nachfrage steige stetig. "Die Menschen wollen sich nicht mehr ein Leben lang an ein Haus oder einen Ort binden", so Peham. Ein Ende der Sesshaftigkeit sei spürbar. 2019 realisiert er in Seekirchen drei solcher "Nomadhomes". Eines davon wird er selbst bewohnen. Peham hat dafür ein Grundstück auf 20 Jahre gepachtet und erspart sich dadurch nach eigenen Angaben rund die Hälfte der Kosten, die beim Kauf eines Grundstücks und dem Bau eines Hauses fällig würden. Und nach den 20 Jahren? "Keine Ahnung. Dann bin ich 73. Wer weiß, in welcher Lebenssituation ich mich dann befinde." Sein Zuhause sei auch mobil und könne ohne größere Umstände an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden.