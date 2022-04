Arbeiterkammer führt Vier-Tage-Woche im Parkhotel Brunauer in Salzburg ein

Die Salzburger Arbeiterkammer setzt eine ihrer Forderungen nun in den eigenen Reihen um. In dem von der AK betriebenen Parkhotel Brunauer in der Stadt Salzburg wird die Vier-Tage-Woche eingeführt. Bei vollem Lohnausgleich.

SN/Chris Hofer Parkhotel-Geschäftsführer Manuel Uguet: „Dieses Modell wird die Zukunft sein.“

Salzburgs AK-Präsident Peter Eder sagte in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung: "Wir wollen eine Möglichkeit schaffen, wie man aktiv das oft schlechte Image der Jobs im Tourismus aufpolieren kann. Wir sind sicher, dass es nur über gute Rahmenbedingungen gelingen kann, dringend benötigte zusätzliche Arbeitskräfte für diese Branche zu begeistern." Ab Mai 2022 gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parkhotels - als erstem Hotelbetrieb im Bundesland Salzburg - die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. "Viel Aufholbedarf" "Aus unseren regelmäßigen Arbeitsklima Index-Analysen und vielen Gesprächen mit den Beschäftigten wissen wir, dass eine gute Work-Life-Balance von zentraler Bedeutung für die Arbeitszufriedenheit und auch die Berufswahl ist", sagt Eder, "die Tourismusbranche hat hier, diplomatisch formuliert, viel Aufholbedarf. Mit der Vier-Tage-Woche versucht das Parkhotel, auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch näher einzugehen die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern." Für die 43 Beschäftigten des Parkhotels bedeutet die Umstellung auf die Vier-Tage-Woche, dass die wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 36 Stunden reduziert wird. Das heißt, der Lohn bleibt gleich und die Beschäftigten haben drei freie Tage pro Woche. Die Gäste werden von der Umstellung übrigens nichts merken, denn Serviceangebote und Öffnungszeiten bleiben unverändert. "Ich bin der Überzeugung, dass dieses Modell speziell in herausfordernden Branchen wie dem Tourismus die Zukunft ist", bekräftigt Manuel Uguet, der seit 2020 Geschäftsführer des am Salzburger Hauptbahnhofs gelegenen Hotels ist. Unser Metier leidet schon lange unter einem schlechten Ruf in Bezug auf Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen und Entlohnung. Mit der Umsetzung dieses Projektes setzen wir ein Zeichen, dass Tourismus auch anders kann - und eine Branche ist, die unglaublich viel Spaß macht, sehr wandelbar ist und unzählige Wachstumschancen bietet - von der Lehre bis zum Management." <<<Das Parkhotel Brunauer>>>