Arbeitskräfte dringend gesucht, Vertriebene aus der Ukraine sind in Salzburg gefragt

Sehr gute Beschäftigungssituation und signifikanter Arbeitskräftemangel in allen Bereichen - so brachte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag die Arbeitsmarktsituation in Salzburg auf den Punkt.

Daten des AMS aus dem April weisen eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent aus. Es sind mit 11.267 Personen um 40 Prozent weniger Arbeitslose gemeldet als im ...