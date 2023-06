Arbeitslosenquote im Bundesland Salzburg mit 3,6 Prozent weiterhin niedrig

Ende Mai sind im Bundesland Salzburg 10.026 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um 513 Personen mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres (+5,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote - wie immer vorläufig geschätzt, die genauen Zahlen liegen Mitte des Monats vor - liegt bei 3,6 Prozent. Das ist nach Oberösterreich (3,5 Prozent) die zweitniedrigste Quote in ganz Österreich.

Weiterhin erfreulich ist der Rückgang an langzeitbeschäftigungslosen Personen. Ende Mai gibt es im Bundesland 1474 Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind. "Das sind 21,9 Prozent weniger als im Mai 2022, damals waren es 1888 Personen", erklärt Christa Schweinberger, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Salzburg.

Bei den von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen über 50 Jahre verzeichnet das Arbeitsmarktservice ein Minus von 2,2 Prozent. Ende Mai sind 3155 Menschen, die älter als 50 Jahre sind, arbeitslos gemeldet.

Bei einem genaueren Blick auf die Wirtschaftszweige zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen im Bundesland gestiegen ist. Besonders betroffen sind dabei die Beherbergung und Gastronomie mit 2703 arbeitslosen Personen (+4,5 Prozent) sowie der Handel mit 1528 Personen (+8,2 Prozent).

In den Arbeitsmarktbezirken Salzburg-Umgebung (-3,6 Prozent auf 1653 Personen) und Tamsweg (-20,3 Prozent auf 275 Personen) ist die Arbeitslosigkeit rückläufig, während sie in den Bezirken Bischofshofen (+8,4 Prozent auf 1689 Personen), Hallein (+12,8 Prozent auf 871 Personen), Salzburg-Stadt (+8,7 Prozent auf 3639 Personen) und Zell am See (+17,7 Prozent auf 1899 Personen) gestiegen ist.

10.804 offene Stellen sind derzeit beim AMS Salzburg gemeldet, das sind um 2320 weniger als vor einem Jahr (-17,7 Prozent).

Ende Mai gibt es im Bundesland Salzburg 1241 offene Lehrstellen, das ist ein Minus von 10,3 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres (-143). Ihnen stehen 242 sofort verfügbare Lehrstellensuchende gegenüber (+22,8 Prozent bzw. 45 Personen). Somit kann eine lehrstellensuchende Person aus etwa fünf offenen Lehrstellen wählen.