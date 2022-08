Arbeitslosenquote lag in Salzburg im Juli bei 2,8 Prozent

Innergebirg sinkt die Arbeitslosigkeit noch stärker als im Zentralraum. 8102 Personen waren Ende Juli arbeitslos gemeldet. Beim AMS Salzburg sind gleichzeitig 13.000 offene Stellen gemeldet.

Im Bundesland Salzburg sind Ende Juli 8102 Personen arbeitslos gemeldet gewesen (3897 Frauen, 4205 Männer). Das sind um 2111 Personen weniger als im Juli des Vorjahrs (Minus von 20,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote (vorläufig geschätzt, die genauen Zahlen liegen Mitte des Monats vor) beträgt in Salzburg damit 2,8 Prozent. Das ist die zweitniedrigste Quote österreichweit nach Tirol (2,7 Prozent). Im Österreich-Schnitt beträgt die Arbeitslosenquote 5,6 Prozent.

1671 Personen befinden sich in Salzburg außerdem in Schulungen.

Auch die Langzeitbeschäftigungslosigkeit sei wie schon in den vergangenen Monaten weiter stark rückläufig, heißt es vom AMS. Im Vergleich zu Juli 2021 ist die Langzeitarbeitslosigkeit auf 1862 Personen zurückgegangen (Minus von 46,6 Prozent).



Innergebirg ist die Arbeitslosigkeit noch stärker gesunken als im Zentralraum: Im Pongau auf nunmehr 809 Personen, das sind 301 Personen weniger als im Juli des Vorjahrs (-27,1 Prozent), im Pinzgau auf 771 Personen (-26,6 Prozent) und im Lungau auf 129 Personen (-23,3 Prozent). Aber auch im Zentralraum sind die Rückgänge zweistellig, im Flachgau mit minus 20,1 Prozent, in der Stadt Salzburg mit minus 18,9 und im Tennengau mit minus 16,2 Prozent.

Zahl der Beschäftigten ist stark gestiegen

"Der Salzburger Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv. Die Zahl der Beschäftigten steigt beständig, es sind 8000 Menschen mehr in Beschäftigung als vor einem Jahr, ein Plus von 3,1 Prozent. Dennoch suchen viele Unternehmen Arbeitskräfte. Derzeit sind beim AMS Salzburg 13.000 offene Stellen gemeldet. Das sind 3435 mehr als noch vor einem Jahr, aber 400 weniger als vor einem Monat", sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer. Salzburg zählt außerdem 1403 offene Lehrstellen, aber gleichzeitig nur 305 Lehrstellensuchende.



Betrachtet man die Wirtschaftsbranchen, so ist die Arbeitslosigkeit im Handel (1453 Personen, minus 22,6 Prozent), in der Warenherstellung (767 Personen, minus 21,3 Prozent), in der Branche Verkehr und Lagerei (502 Personen, minus 19,9 Prozent) und in der Beherbergung und Gastronomie (1021 Personen, minus 19,7 Prozent) besonders stark gesunken.