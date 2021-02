Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 80 Prozent gestiegen

Durch den Saisonausfall im Tourismus ist die Arbeitslosigkeit weiter hoch: In Summe sind derzeit knapp 11.600 Salzburger mehr ohne Job als vor einem Jahr. Die Zahl der Beschäftigten ist hingegen auf einem Tiefstand. Das AMS Salzburg will nun mit einer großen Tourismus-Joboffensive gegensteuern.

Ende Jänner ist die Arbeitslosigkeit im Bundesland Salzburg im Vergleich zu Ende Jänner des Vorjahrs um fast 80 Prozent - konkret 79,7 Prozent - gestiegen. Einen stärkeren Anstieg musste nur Tirol (+132,2 Prozent) verzeichnen. Bundesweit lag der Zuwachs bei vergleichsweise niedrigeren plus 31,8 Prozent. In absoluten Zahlen gibt es jetzt in Salzburg 11.592 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Zu zwei Dritteln handelt es sich dabei um Arbeitslose aus dem Hotel- und Gastgewerbe. Insgesamt waren Ende Jänner 26.144 Personen arbeitslos vorgemerkt.

Dass der Negativrekord vom vergangenen April nicht überboten wurde, ist laut Jacqueline Beyer, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Salzburg, "auf die intensive Inanspruchnahme der Kurzarbeit zurückzuführen. Aktuell gibt es 6910 Phase-III-Kurzarbeitsprojekte, die 41.183 Menschen den Arbeitsplatz sichern."



AMS-Chefin: "Corona-Joboffensive greift bereits"

Rechnet man die Schulungsteilnahmen ein, so waren 28.662 Menschen (+71,1 Prozent) in Salzburg ohne Beschäftigung. "Diese Zahl birgt aber auch eine gute Nachricht", relativiert Jacqueline Beyer, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Salzburg, "denn sie zeigt, dass unsere Aktivitäten der Corona-Joboffensive schon greifen und bereits den ersten durch die Coronakrise in Arbeitslosigkeit Geratenen neue Perspektiven geben." Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Personen in Schulungsaktivitäten in Salzburg um 14,5 Prozent (+319 Personen) auf 2518 Personen gestiegen, das ist weit mehr als in jedem anderen Bundesland. Im österreichweiten Schnitt haben die Schulungen um plus 2,7 Prozent zugenommen.

Es gibt fast zehn Prozent weniger Jobs als vor einem Jahr

Der Totalausfall der Wintersaison hat auch zu einem massiven Beschäftigungseinbruch geführt. Exakte Zahlen liegen zwar erst zur Monatsmitte vor, Schätzungen zufolge ist aber mit einem Rückgang der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse um zirca 25.000 bzw. minus 9,4 Prozent auf 242.000 Beschäftigte zu rechnen. Damit würde die Arbeitslosenquote auf 9,7 Prozent (+4,6 Prozentpunkte) steigen (Österreich: 11,4 Prozent, jeweils nach nationaler Berechnungsmethode).



Frauen vom Lockdown am Arbeitsmarkt mehr betroffen als Männer

"Genauso wie vor knapp einem Jahr sind vom gegenwärtigen Lockdown wieder verstärkt Frauen betroffen", stellt AMS-Chefin Jacqueline Beyer fest. Dies deshalb, weil der Tourismus und der Handel viele Frauen beschäftigten, erklärt Beyer. Der Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit fällt mit einem Plus von 134,7 Prozent daher auch zweieinhalb Mal so stark aus wie bei den Männern, wo ein Anstieg von 54,2 Prozent zu verzeichnen war. Dass mit 15.353 Vorgemerkten trotzdem um die Hälfte mehr Männer als Frauen (10.791 Vorgemerkte) arbeitslos sind, ist laut der AMS-Expertin auf den Höhepunkt der Winterarbeitslosigkeit im Baugewerbe zurückzuführen.



Im Jänner wieder mehr als 2000 Langzeitarbeitslose im Bundesland

Wenig Unterschiede zeigen sich beim Zuwachs der Jugend- und der Altersarbeitslosigkeit: Die unter 25-Jährigen verzeichnen ein Plus von 71,7 Prozent, die Altersgruppe ab 50 Jahre einen Zuwachs von 70,2 Prozent. Die Covid-Krise wirkt sich weiterhin besonders auf die Langzeitarbeitslosigkeit aus, die mit plus 81,3 Prozent (= plus 910 Personen) über dem Schnitt der Gesamtarbeitslosigkeit gestiegen ist und im Jänner die Zweitausendermarke mit 2030 Betroffenen überschritten hat.



Tourismus: Mehr als fünf Mal so viele Arbeitslose wie im Jänner 2020

Die meisten Arbeitskräfte waren mit 7643 Betroffenen im Hotel- und Gastgewerbe ohne Arbeit. Das bedeutet einen Anstieg im Vorjahresvergleich von plus 421 Prozent - also mehr als eine Verfünffachung. Weniger als ein Drittel davon (2418 Personen) verfügt über eine Wiedereinstellungszusage. Die zweitgrößte Gruppe an Arbeitslosen stammt mit 4503 Vorgemerkten vor allem saisonal bedingt aus dem Bauwesen. Der Zuwachs von plus 18,5 Prozent ist - im Hinblick auf Corona - relativ gering. Hier verfügen fast drei Viertel der Arbeitslosen über eine Einstellzusage. Ein starkes prozentuelles Plus verzeichnet die Wirtschaftsabteilung Verkehr und Lagerei (hierzu zählt auch die Seilbahnwirtschaft) mit einem Zuwachs von 96,1 Prozent auf 1518 Arbeitslose. Um nahezu die Hälfte (+49,8 Prozent auf 2889 Arbeitslose) hat sich die Zahl der Vorgemerkten im Handel erhöht. Die Warenproduktion verzeichnete ein Plus von 38,4 Prozent auf 1855 Arbeitslose.



Stärkste Arbeitslosenzuwächse gibt es innergebirg

Die regionalen Arbeitsmärkte sind ebenfalls vom coronabedingten Saisonausfall geprägt. So gibt es die stärksten Zuwächse in den Tourismusregionen Pinzgau (+184,1 Prozent auf 6573 Arbeitslose), Pongau (+154,7 Prozent auf 5188 Arbeitslose) und Lungau (+92,5 Prozent auf 1078 Arbeitslose). Mit Abstand folgen die Stadt Salzburg (+40,7 Prozent auf 7323 Arbeitslose), der Flachgau (+35,4 Prozent auf 4077 Arbeitslose) und der Tennengau (+33,6 Prozent auf 1905 Arbeitslose).

Tourismus: Bereits 600 Menschen mehr in Schulung als im Dezember

"Mit der Ende vergangenen Jahres gestarteten Corona-Joboffensive wollen wir die Krise mit Weiterbildung überbrücken und die Arbeitskräfte fit für den Arbeitsmarkt und den Aufschwung machen", gibt AMS-Chefin Jacqueline Beyer das oberste Ziel vor und kann sich darüber freuen, "dass die damit verbundenen Chancen im Bundesland sehr gut angenommen werden. Das bestätigt ein Zuwachs von bereits 600 Personen gegenüber dem Vormonat, die an Schulungsaktivitäten teilnehmen."

Das ursprüngliche Potenzial für die vorgeschaltete Orientierungsphase konnte seitens des AMS Salzburg nun nochmals um 1700 Personen aufgestockt werden, sodass insgesamt 14.700 Personen davon Gebrauch machen können.



Tourismusmitarbeiter sollen in der Branche bleiben, aber besser qualifiziert sein

Den Befürchtungen, dass durch Umschulungen dem Tourismus Arbeitskräfte abhandenkommen, tritt man beim AMS Salzburg mit der eigens geschaffenen Tourismus-Joboffensive entgegen, "für die am heutigen Tag der Startschuss fällt", verkündet Jacqueline Beyer. "Unser Ziel ist es, den über 5000 Arbeitslosen ohne Einstellzusage aus der Tourismusbranche die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden und so auf die Sommersaison noch besser vorbereitet zu sein. Dazu haben wir in nur zwei Wochen alle Kräfte darauf konzentriert, diese Initiative auf die Beine zu stellen und in enger Zusammenarbeit mit der Salzburger Wirtschaftskammer und der Österreichischen Hoteliervereinigung rasch ein zuverlässiges Bild vom Weiterbildungsbedarf im Tourismus zu erheben. Die Saisongeschäftsstellen des Salzburger AMS haben zu diesem Zweck mit rund 150 Betrieben Kontakt aufgenommen."

Ein kleiner Auszug aus dem Ergebnis: Sprachkurse, psychosoziale Kompetenzen, Beschwerdemanagement, Online-Weiterbildungen, kreative Küche und anderes mehr werden das Weiterbildungsangebot für Tourismus-Arbeitskräfte bereichern.

Quelle: SN