Arbeitslosigkeit in Salzburg hat sich im Juni fast halbiert

Die Arbeitslosigkeit ist in Salzburg um 45,6 Prozent gesunken. Das ist vor allem auf die Sommersaison und den Tourismus zurückzuführen.

Die Sommersaison und der weitgehende Wegfall der Corona-Einschränkungen machen sich auf dem Salzburger Arbeitsmarkt mit der bundesweit niedrigsten Arbeitslosenquote bemerkbar. Am weitaus stärksten sinkt die Arbeitslosigkeit im Tourismus.

Der Salzburger Arbeitsmarkt erholt sich. Die Arbeitslosigkeit ist um 45,6 Prozent im Vergleich zum Juni 2020 zurückgegangen. Das entspricht 9092 Personen. Das ist im Österreich-Schnitt der größte Rückgang. Im gesamten Bundesgebiet ist die Arbeitslosigkeit um 30,4 Prozent gesunken.

Bei den Aus- und Weiterbildungsaktivitäten wirkt sich die Corona-Joboffensive mit einem Plus von 46,9 Prozent bzw. plus 845 Schulungsteilnahmen aus. Damit sind insgesamt 13.497 Personen ohne Beschäftigung. Im Vorjahresvergleich ist das ein Minus von 37,9 Prozent bzw. minus 8247 Personen. Mit der Aktion "Sprungbrett" soll der Langzeitarbeitslosigkeit zu Leibe gerückt werden. Schülerinnen und Schülern bietet das Salzburger AMS einen Event mit Fußballgrößen.

Bei der unselbstständigen Beschäftigung wird für Salzburg ein Zuwachs von 4,6 Prozent auf rund 264.000 Dienstverhältnisse erwartet - exakte Daten liegen erst zur Monatsmitte vor. Daraus ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent (Österreich: 7,0%) nach nationaler Berechnungsmethode. "Salzburg ist damit wieder das Bundesland mit der niedrigsten Arbeitslosenquote", sagt Jacqueline Beyer, die Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Salzburg. "Somit können wir im Bundesland wieder von Vollbeschäftigung sprechen. Allerdings gilt es bei dieser Botschaft auch zu berücksichtigen: Rund 24.600 Arbeitskräfte aus knapp 3700 Betrieben haben noch Kurzarbeit angemeldet. Den tatsächlichen Bedarf erkennen wir jedoch erst bei der Abrechnung."

4000 Arbeitslose weniger im Hotel- und Gastgewerbe

Am stärksten ist die Arbeitslosigkeit im Tourismus gesunken. Aktuell 1864 Arbeitslose bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 3980 Personen bzw. minus 68,1 Prozent. Das sind sogar um 3,9 Prozent weniger Arbeitslose als vor Corona, "wenngleich hier natürlich noch die Kurzarbeit hereinspielt", relativiert AMS-Chefin Beyer. 8600 Beschäftigte aus dem Hotel- und Gastgewerbe waren noch zur Kurzarbeit angemeldet. "Hier sind wir sehr optimistisch, dass lediglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadthotellerie auch tatsächlich abgerechnet werden", so Beyer.

Den zweitstärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnet der Logistikbereich mit einem Minus von 52,1 Prozent auf 737 Vorgemerkte im Wirtschaftszweig Verkehr und Lagerei. Bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (-36,8 Prozent auf 1773 Arbeitslose) hat es besonders in der Arbeitskräfteüberlassung ein deutliches Minus im Ausmaß von 42,6 Prozent auf 770 Arbeitslose gegeben. Auch im Bauwesen (-37,4%), im Handel (-37,9%) und in der Warenherstellung (-32,0%) sind die Arbeitslosenzahlen spürbar gesunken.

Ohne wesentliche Unterschiede ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen (-46,3% auf 5315) und Männern (-44,9% auf 5534) zurückgegangen. Besonders genützt hat die Arbeitsmarkterholung jungen Arbeitskräften. In der Altersgruppe bis einschließlich 24 Jahre hat sich die Arbeitslosigkeit mit minus 59,1 Prozent auf 1133 Personen mehr als halbiert. In der Altersgruppe 50 plus ist die Arbeitslosigkeit um 33,3 Prozent auf 3693 Betroffene zurückgegangen.

Besonders stark zugenommen hat das Stellenangebot. 9292 offene Stellen, um 86,6 Prozent mehr als im Vorjahr, aber auch um 26,7 Prozent mehr als im Juni 2019, sind derzeit beim AMS gemeldet.

In den Bezirken macht sich der Sommerbeginn vor allem in den Tourismusregionen mit einem starken Abbau der Arbeitslosigkeit bemerkbar. Den stärksten Rückgang verzeichnet der Lungau (-58,2% auf 230 Arbeitslose), gefolgt vom Pinzgau (-57,8% auf 1418 Arbeitslose) und dem Pongau (-56,3% auf 1380 Arbeitslose). Etwas unter dem Landesschnitt ist die Arbeitslosigkeit im Flachgau (-40,8% auf 2214 Arbeitslose) und der Landeshauptstadt Salzburg (-38,3% auf 4583 Arbeitslose) gesunken.

Sprungbrett aus der Langzeitarbeitslosigkeit

Weiterhin sehr angespannt ist die Lage in Bezug auf die Langzeitarbeitslosigkeit, die gegenüber dem Vorjahr um 67,9 Prozent gestiegen ist und sich seit Beginn der Coronakrise fast verdoppelt hat. Im Vergleich zum Juni 2019 gab es eine Steigerung um 90,9 Prozent (+ 1040 Personen).

"Wer zu Beginn der Pandemie arbeitslos war, hatte es schwer, in dieser Zeit wieder einen Job zu finden. Viele von ihnen sind mittlerweile ein Jahr oder länger ohne Arbeit. Fachkräfte werden es leichter haben, mit dem Aufschwung wieder einen Job zu finden, größere Sorgen bereiten uns aber jene, die keine Ausbildung haben. Noch mehr ins Hintertreffen werden aber die geraten, die bereits vor der Pandemie langzeitarbeitslos waren", stellt Jacqueline Beyer fest.

Für diese Arbeitslosen startet am 1. Juli das Regierungsprogramm "Sprungbrett". Mit einem Maßnahmenbündel aus Lohnzuschüssen für private, öffentliche und gemeinnützige Beschäftiger sowie Beratung, Betreuung und Begleitung von Betrieben und Arbeitsuchenden soll der Langzeitarbeitslosigkeit zu Leibe gerückt werden. Beschäftigungsbetriebe können Lohnzuschüsse von bis zu 50 Prozent bis zur Dauer eines Jahres erhalten.

AMS-Chefin Beyer: "Das AMS Salzburg hat seit Beginn der Krise langzeitbeschäftigungslose Menschen mit der Eingliederungsbeihilfe unterstützt. Ein wichtiges, erfolgreiches arbeitsmarktpolitisches Instrument. In den ersten drei Monaten konnten bereits 277 Personen in den Salzburger Arbeitsmarkt integriert werden." Jacqueline Beyer ist optimistisch, "dass wir mit diesem Sprungbrett, heraus aus der Langzeitarbeitslosigkeit, hinein in den Job, ein tolles Modell haben, das bei einer entsprechenden budgetären Dotierung viel Erfolg verspricht".