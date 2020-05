Arbeitslosigkeit in Salzburg um 4,3 Prozent gesunken

In der vergangenen Woche ist die Zahl der Arbeitslosen in Salzburg um 1202 gesunken - auf 27.073. Das AMS hat bislang 11,2 Mill. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen an Salzburger Firmen ausbezahlt. "Die Unternehmen haben das Geld binnen sieben Werktagen nach Abrechnung erhalten," heißt es.

Am Montag lagen dem Arbeitsmarktservice Salzburg genau 8923 Anträge auf Kurzarbeit vor. Sie sollen die Arbeitsplätze von 104.124 Beschäftigten sichern. Die dafür reservierten Budgetmittel betragen rund 742 Mill. Euro.

Beim AMS gehen auch bereits Verlängerungsanträge ein

Jacqueline Beyer, AMS-Landesgeschäftsführerin: "Während wir nur mehr verhältnismäßig wenig Neuanträge erhalten, müssen wir nun alle Kapazitäten für die Abrechnung der Anträge bündeln, uns aber auch auf die bereits eintreffenden Verlängerungsanträge konzentrieren. Oberste Priorität legen wir auf die Auszahlung der Kurzarbeit, Unternehmen müssen so schnell wie möglich zu ihrem Geld kommen."

Ein gutes Drittel der Anträge kommt aus dem Handel

Ein gutes Drittel der Kurzarbeitsanträge kommt Beschäftigten aus dem Handel zugute, ein knappes Drittel entfällt auf die Warenherstellung, jeder zehnte Antrag betrifft das Hotel- und Gastgewerbe. Aus dem nördlichen Zentralraum stammen fast sechs von zehn Anträgen, aus dem Pinzgau und dem Pongau etwa je ein Sechstel, aus dem Tennengau knapp acht, aus dem Lungau nur 0,3 Prozent.

Rückwirkende Neuanträge sind noch bis 31. Mai möglich

Trotz der fortgesetzten Überlastung im AMS sei es bisher gelungen, den Betrieben innerhalb von sieben Werktagen nach Abrechnung die Fördermittel zu überweisen, betont die AMS-Chefin. Für die im März gestellten Anträge seien bis Montag schon 11,2 Mill. Euro ausbezahlt worden. Bayer stellt dazu fest, dass die Möglichkeit rückwirkender Neuanträge auf Kurzarbeit am 31. Mai endet.



Tirol verzeichnete den stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit

Währenddessen flacht der Zuwachs der Arbeitslosigkeit weiter ab. Am Montag waren im Bundesland Salzburg 27.073 Menschen arbeitslos vorgemerkt. Das ist gegenüber dem Lockdown Mitte März ein Zuwachs von 125,4 Prozent. Mitte April hatte der Anstieg noch 157 Prozent bei fast 31.000 Arbeitslosen betragen. Im bundesweiten Schnitt lag der Zuwachs bei plus 56,8 Prozent. Am stärksten ist die Arbeitslosigkeit seit dem Lockdown in Tirol (plus 203,2 Prozent) gestiegen, am wenigsten stark im Burgenland (plus 30,4 Prozent). Rechnet man die aktuell 1516 Teilnehmenden an Schulungsaktivitäten des AMS dazu, so waren in Salzburg 28.589 Personen ohne Job.



Arbeitslosigkeit sinkt gegenüber der Vorwoche leicht

Deutlicher wird die leichte Entspannung im Vergleich mit der vergangenen Woche: In den sieben Tagen seit Montag der Vorwoche hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Salzburg um minus 4,3 Prozent oder 1202 Personen verringert. Am stärksten war der Rückgang mit minus 6,7 Prozent bzw. 746 Personen dort, wo mit Abstand die meisten Arbeitslosen registriert sind, nämlich im Hotel- und Gastgewerbe. Mit 10.422 Vorgemerkten stellt diese Sparte den Hauptanteil bei insgesamt 27.073 Arbeitslosen. Bayer verweist darauf, dass zu dieser Jahreszeit auch im "Normalfall" fünftausend Saisonarbeitslose registriert werden. Ebenfalls über dem Schnitt war die Arbeitslosigkeit im Bauwesen mit einem Minus von 5,9 Prozent bzw. minus 66 auf 1048 Personen rückläufig.

Arbeitslosigkeit bei Männern etwas stärker gesunken

In etwa auf demselben Niveau bewegt sich die Arbeitslosigkeit bei Frauen und Männern. Bei 13.738 arbeitslosen Frauen und 13.335 arbeitslosen Männern ist die Arbeitslosenzahl bei Männern mit minus 4,8 Prozent etwas stärker gesunken als bei Frauen (minus 3,7 Prozent).

Quelle: SN