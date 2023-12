Arbeitslosigkeit steigt - zweitniedrigste Quote in Salzburg

Auch in Salzburg ist die Arbeitslosigkeit im November gestiegen - befindet sich aber noch auf moderatem Niveau.

Ende November waren in Österreich 352.551 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulungen - das waren um rund 22.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,5 Prozent, teilte das Arbeitsministerium am Freitag mit.

Die Arbeitslosenquote im Bundesland Salzburg lag Ende November bei 4,6 Prozent. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 4,4 Prozent (+0,2 Prozentpunkte). Im Bundesländervergleich hat Salzburg aktuell somit die zweitniedrigste Quote nach Oberösterreich (4,1 Prozent) und vor der Steiermark (5,2 Prozent) sowie Tirol (5,4 Prozent).

12.860 Personen waren Ende November beim AMS Salzburg arbeitslos gemeldet, das sind um 618 Menschen mehr als im Vergleich zum Vorjahr (+5,0 Prozent). "4.433 der derzeit als arbeitslos gemeldeten Personen haben bereits eine Einstellzusage", erklärt AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer.

Gesunken ist die Arbeitslosigkeit im November in einem Salzburger Bezirk: Im Flachgau waren 1.641 Personen arbeitslos gemeldet (-3,6 Prozent). Den höchsten Anstieg gab es in der Salzburg-Stadt (3.991 arbeitslos gemeldete Personen, +10,9 Prozent). Betrachtet nach Wirtschaftszweigen ist die Arbeitslosigkeit Ende November im Handel (+272 Personen) und im Bau (+99 Personen) am höchsten gestiegen, meldet das AMS.