Arbeitslosigkeit sank in Salzburg um 5,9 Prozent

Der Rückgang lag deutlich unter dem Österreich Schnitt. Salzburg hat aber nach Tirol die geringste Arbeitslosenquote.

Ende September waren im Bundesland Salzburg um 734 Personen weniger arbeitslos vorgemerkt als vor einem Jahr. Das vermeldet das Arbeitsmarktsevice Salzburg in einer Aussendung. Mit diesem Rückgang von 5,9 Prozent ist die Zahl der Arbeitslosen auf 11.756 Personen gesunken. Gleichzeitig nahmen in Salzburg 2513 Personen an Schulungen des AMS Salzburg tei - ein Rückgang um 1,7 Prozent. Damit waren in Salzburg insgesamt 14.269 Menschen ohne Beschäftigung - ein Minus von 5,2 Prozent. In Österreich sanken die Arbeitslosenzahlen um 8 Prozent.

Arbeitslosenquote liegt bei 4,3 Prozent

Gleichzeitig wird erwartet das AMS einen Anstieg der unselbständigen Beschäftigung um 5000 Dienstverhältnisse auf 259.000 - exakte Beschäftigungsdaten liegen erst zur Monatsmitte vor. Daraus ergibt sich für Salzburg eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent: Das ist bundesweit der zweitniedrigste Wert nach Tirol (4 Prozent). Österreichweit liegt die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnungsmethode bei 6,9 Prozent.

Gleich viele Männer und Frauen bei Arbeitslosen

Mit jeweils 5878 Personen ist die Anzahl weiblicher und männlicher Arbeitsloser exakt gleich hoch. Der Rückgang war bei Männern mit minus 8,3 Prozent deutlicher ausgeprägt als bei den Frauen mit minus 3,3 Prozent.

Auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau befindet sich mit 1626 Vorgemerkten die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen. Der Rückgang ist mit minus 3,2 Prozent deshalb auch etwas unter dem Durchschnitt der Gesamtarbeitslosigkeit gesunken. Weiterhin überdurchschnittlich rückläufig ist mit minus 6,0 Prozent aber die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe ab 50 Jahre.

