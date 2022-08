Arbeitslosigkeit sinkt weiter: 13.000 offene Stellen in Salzburg

Per 31. Juli waren im Bundesland Salzburg 8102 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um 2111 weniger als im Juli des Vorjahrs. Die Arbeitslosenquote liegt in Salzburg bei 2,8 Prozent. Das ist nach Tirol (2,7 Prozent) die zweitniedrigste Quote aller Bundesländer. Im Österreich-Schnitt beträgt die Arbeitslosenquote 5,6 Prozent.

Auch die Langzeitbeschäftigungslosigkeit ist weiter stark rückläufig. Sie hat sich im Vergleich zu Juli 2021 beinahe halbiert. Die Zahl der Arbeitssuchenden, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, ist von 3485 auf 1862 Personen gesunken.

Innergebirg ist die Arbeitslosigkeit noch stärker gesunken als im Zentralraum: Im Pongau sank die Zahl der Arbeitslosen auf nunmehr 809 Personen. Das sind 301 Personen weniger als im Juli des Vorjahrs (minus 27,1 Prozent). Im Pinzgau ging die Zahl der Arbeitslosen auf 771 Personen zurück (minus 280 oder 26,6 Prozent) und im Lungau auf 129 Personen (minus 39 oder 23,3 Prozent). Aber auch im Zentralraum sind die Rückgänge zweistellig - im Flachgau mit minus 472 oder 20,1 Prozent, in der Stadt Salzburg mit minus 853 oder 18,9 und im Tennengau mit minus 165 oder 16,2 Prozent.

Die Zahl der Lehrstellensuchenden in Salzburg ist von 352 auf 305 gesunken, die Zahl der offenen Lehrstellen hingegen von 1131 auf 1403 gestiegen.

AMS-Chefin Jacqueline Beyer: "Der Salzburger Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv. Die Zahl der Beschäftigten steigt beständig, es sind 8000 Menschen mehr in Beschäftigung als vor einem Jahr. Dennoch suchen viele Unternehmen Arbeitskräfte. Derzeit sind beim AMS Salzburg 13.000 offene Stellen gemeldet. Das sind 3435 mehr als noch vor einem Jahr, aber 400 weniger als vor einem Monat."