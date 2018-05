Arbeitsunfälle: Lange Fehlzeiten

Neos-(Noch)-Gemeinderat Sebastian Huber fordert mehr Prävention aufgrund sehr schwerer Arbeitsunfälle im Magistrat.

Leute der Straßenbauregie, des Gartenamts und des Abfallservice sind jene Mitarbeiter des Magistrats, die am gefährdetsten sind, sich bei der Arbeit zu verletzen. Mit drei Prozent an Arbeitsunfällen liegt die Stadt als Arbeitgeber zwar im Schnitt der AUVA. Was aber überrascht, ist die Schwere der Unfälle und die dadurch verursachten Fehltage. Es komme immer wieder zu extrem schweren Arbeitsunfällen. Im Schnitt würden sich im Magistrat auf ein Jahr gesehen "über drei Jahre Fehltage durch Arbeitsunfälle" ergeben, sagt Gemeinderat Sebastian Huber (Neos). Das ergab die Anfrage, die er an die für die Personalführung zuständige Vizebgm. Anja Hagenauer (SPÖ) gerichtet hat. Für Huber klar: "Da sich die Unfallmuster wiederholen, muss man mehr schulen, die Prävention forcieren."