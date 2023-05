ARBÖ Salzburg steckt fünf Millionen in neues Prüfzentrum

Das neue Prüfzentrum in Salzburg-Liefering spielt alle Stückerl - und liegt nur wenige Steinwürfe vom alten Standort entfernt. Dieser hatte nach 44 Jahren ausgedient.

Am Mittwoch wurde das neue ARBÖ-Prüfzentrum in Salzburg-Liefering eröffnet, neun Monate nach dem Spatenstich und ein Jahr nach dem 123. Geburtstag des Mobilitätsclubs - passend zum Pannennotruf 123. Die neue Landeszentrale in der Münchner Bundesstraße ersetzt den wenige Kilometer entfernten Standort, an dem 44 Jahre Pickerlinspektionen, Reifenwechsel und Reparaturen durchgeführt worden waren.

"Perfekte Betreuung für die 25.000 Mitglieder in Salzburg"

Auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern verfügt der Neubau über drei Durchfahrtsboxen, an denen zeitgleich an bis zu acht Fahrzeugen gearbeitet werden kann. Neben einem Reifendepot für bis zu 1800 Reifen wurde auch ein Schulungsraum errichtet. "Damit haben wir ideale Voraussetzungen, um unsere 25.000 Mitglieder im Bundesland Salzburg perfekt zu betreuen", sagt Manfred Gruber, Präsident der ARBÖ Landesorganisation Salzburg. Das rund fünf Millionen Euro teure Prüfzentrum ist gleichzeitig auch das neues Landeszentrum. Der Neubau war notwendig geworden, weil der Vorgängerbau längst in die Jahre gekommen war. "Damals war die Zentrale praktisch auf der grünen Wiese gebaut worden - mittlerweile waren wir aber mitten in einem Wohngebiet."



"Können neun von zehn Pannen sofort beheben"

Beim ARBÖ in Salzburg sind 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt - davon 15 am neuen Standort in Salzburg-Liefering. Allein im Vorjahr wurden die Pannenhelfer des ARBÖ in Salzburg zu 8300 Einsätzen gerufen, wobei diese insgesamt 500.000 Kilometer zurückgelegt haben. "Wir können neun von zehn Pannen direkt an Ort und Stelle beheben", sagt Gruber.

Der Start erfolgte in den 1950er-Jahren in einer Garage

Gegründet wurde der ARBÖ im Jahr 1899 als Radfahrerclub. Seit 1967 existiert der österreichweite Pannendienst. Das erste Prüfzentrum im Bundesland Salzburg wurde bereits Mitte der 1950er-Jahre in der Salzburger Altstadt eröffnet: In der Glockengasse wurde dafür eine kleine Garage angemietet.

Prüfzentrum ist natürlich auch für E-Autos konzipiert

Um den Herausforderungen der Mobilität der Zukunft gewachsen zu sein, setzt man nicht nur auf hochmoderne Arbeitsplätze. Elektroautos können vor Ort ebenso betreut werden wie herkömmlich motorisierte Fahrzeuge. Zwei Schnellladesäulen der Salzburg AG sorgen auf Wunsch jederzeit für volle Batterien. Dem Problem des Fachkräftemangels begegnet man mit der Ausbildung eigener Lehrlinge.

In den vergangenen Jahren mehr als 30 Mill. Euro investiert

"Mit diesem Neubau setzt der ARBÖ seinen Erneuerungsweg konsequent fort. In den vergangenen Jahren wurden in ganz Österreich insgesamt mehr als 30 Millionen Euro in den Neu- und Umbau von Prüfzentren investiert", so Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation.