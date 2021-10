Arthur Schuchter und seine ausgezeichnete IT-Initiative "Coding Club"

Vor drei Jahren hat der Taxenbacher Arthur Schuchter sein Herzensprojekt "Coding Club" gegründet. Kürzlich wurde er für sein Engagement mit Platz zwei beim "Teacher's Award 2021" der Industriellenvereinigung gewürdigt - und zwar in der Kategorie MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Im Rahmen seiner Initiative bietet Arthur Schuchter mit zahlreichen Kooperationspartnern - wie der FH Salzburg, dem Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) oder dem Arbeitsmarktservice (AMS) - kostenfreie IT-Workshops in Schulen an, aber auch in Firmen und bei Kooperationspartnern.

Seine Projektbeschreibung: "Ziel ist es, vor allem Kinder und Jugendliche für das Thema Technik zu begeistern und ihnen das Programmieren beizubringen. Unter anderem durch das Bauen, Programmieren und Steuern von Drohnen oder Robotern begreifen die jungen Menschen, dass Programmieren spannend ist, Spaß machen kann und spannende Ergebnisse hervorbringt. Neben Videoschnitt und Spieleentwicklung stehen in zahlreichen Workshops auch allgemein technische Verständnisfragen oder das Zusammenspiel von Hard- und Software am Programm. Mittlerweile läuft die Initiative in Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien, für Lehrlinge, Studierende und in der Erwachsenenbildung. Sie unterstützt Generationen beim Verständnis für die Welt der Technik und beim Programmieren, weckt Freude an diesen Bereichen und steigert den Lernerfolg. Gleichzeitig werden Kompetenzen für MINT-Berufe grundgelegt und dem Fachkräftemangel wird aktiv entgegengewirkt."

Zum "IV-Teacher´s Award": Aus über 107 Einreichungen wurden Preisträger in den Kategorien Elementarpädagogik, Individualität, Wirtschaftskompetenz und MINT ausgezeichnet.