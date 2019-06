An dem Produktionsstandort im Pongau sollen 45 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Baugenehmigung für die Erweiterung des Logistikzentrums wurde erteilt.

Der Sportartikelhersteller Amer, der neben der Skimarke Atomic auch die Marken Salomon, Armade und Voalnd herstellt, baut den Produktionsstandort in Altenmarkt aus. In den kommden zwölf Monaten sollen dort 30 Millionen in Produktion und Logistik investiert werden. Die Arbeiten für ...