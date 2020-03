AUA stellt Salzburg-Wien-Flüge von 1. bis 24. April ein, verbessert aber Zugangebot

Aufgrund der Entwicklung des Coronavirus werden die Austrian Airlines (AUA) im März und April ihr Flug-Programm um bis zu 50 Prozent reduzieren. Betroffen ist auch die Strecke Salzburg - Wien. Im Gegenzug wird aber das AIRail-Angebot bis zum Flughafen in Schwechat ausgebaut.

Aufgrund des Coronavirus hat Austrian Airlines (AUA) letzte Woche bereits ein Fünftel aller Flüge im März aus dem Europanetz gestrichen. Da die Lage angespannt bleibt und weiterhin starke Buchungsrückgänge zu verzeichnen sind, wird die AUA weitere Anpassungen am Flugplan vornehmen: Im März sowie im April wird Austrian Airlines insgesamt bis zu 50 Prozent des gesamten Flugangebots streichen.



Flieger aus Italien dürfen seit heute nicht mehr landen

Aufgrund eines behördlichen Landeverbots für Flüge aus ganz Italien, das seit heute, Mittwoch, gilt, werden ab sofort Neapel und Rom nicht mehr angeflogen. Bereits seit Dienstag, dem 10. März, gab es auch für die restlichen Austrian Airlines Destinationen in Italien, nämlich Bologna, Mailand und Venedig, ein entsprechendes behördliches Verbot. Damit wird ganz Italien ab heute bis auf Weiteres nicht mehr angeflogen.

Bis 24. April keine AUA-Flüge zwischen Salzburg und Wien

Darüber hinaus werden, neben Ausdünnungen, auch diverse andere Destinationen temporär ab spätestens Ende März bis 24. April eingestellt. Das betrifft Birmingham, Manchester, Lyon, Barcelona, Florenz, Leipzig, Nürnberg, Oslo, Göteborg, Krakau, Sibiu, Vilnius, Minsk und Sankt Petersburg - aber auch Salzburg.

Florenz wäre als saisonale Sommerdestination ursprünglich ab Ende März wieder im Programm gewesen. Allerdings wird auch diese Strecke jedenfalls bis 24. April eingestellt. Der geplante Erstflug nach Boston wird von Ende März auf 2. Juni verschoben. Tel Aviv wird bis 24. April nicht angeflogen. Austrian Holidays führt ab Beginn des Sommerflugplans im April ebenfalls keine Flüge nach Italien durch.

Flughafensprecher: "Salzburg über Frankfurt weiter international angebunden"

Alle genannten Destinationen bleiben aber über andere Drehkreuze der Lufthansa Group erreichbar, wie zum Beispiel Frankfurt, wie man bei der AUA betont. Betroffene Passagiere werden dementsprechend umgebucht, so das Versprechen. Das betont für den Salzburger Mozartairport auch dessen Sprecher, Alexander Klaus: "Dass von 1. bis 24. April die Flüge zwischen Wien und Salzburg aus dem Flugplan genommen wurden, ist nur eine vorübergehende Antwort auf das Corona-Problem. Wir sind aber optimistisch für die Zukunft, müssen aber jetzt bis Ostern abwarten. Von Salzburg kann man aber über Frankfurt trotzdem weiter in die Welt reisen - und man ist international angebunden, noch dazu über die gleiche Allianz, zu der auch die AUA gehört, nämlich die Star Alliance."

ÖBB-Angebot zwischen Salzburg und Wien-Flughafen wird verbessert

Als Ersatz für den Wien-Flug wurde für die betroffenen Passagiere ab Salzburg durch die AUA dank des Kooperationspartners ÖBB schnell eine zusätzliche Lösung gefunden: Denn ab 1. April wird das AIRail-Angebot zwischen Salzburg und Wien von drei auf bis zu 13 Züge täglich erhöht. Diese Verbindungen sind auf den bisherigen Austrian Airlines Flugplan abgestimmt, sodass Austrian Airlines Kunden auf dieser Strecke, welche großteils Transferpassagiere sind, weiterhin gute Anschlussmöglichkeiten ab Wien haben.

Der Salzburger ÖBB-Sprecher Robert Mosser erläutert die Details der Kooperation: "Das sind keine zusätzlichen Züge, sondern es geht um zusätzlichen Kapazitäten in den bestehenden Railjet-Zügen von Salzburg nach Wien-Flughafen Schwechat. Der Unterschied zu "normalen" ÖBB-Zügen ist, dass diese bis zu 13 AIRail-Züge am Tag jetzt mit einer Flugnummer versehen werden. Das hat den Vorteil, dass diese Zug-Passagiere dann damit die selben Reiserechte haben wie Flugpassagiere." Laut ÖBB-Fahrplan fahren aber in Summe sogar über 20 Züge über den Tag verteilt von Salzburg direkt ins Terminal des Flughafen Wien-Schwechat.

ÖBB-Sprecher: "Passagiere können sich am Salzburger Hauptbahnhof Boardingcard ausdrucken lassen"

Mosser weiter: "Neu ist auch, dass AUA-Flugpassagiere ab Schwechat sich zuvor schon bei unserem ÖBB-Reisezentrum am Salzburger Hauptbahnhof ihre Boardingcard ausdrucken lassen können. Man kann in Kombination mit dem Weiterflug ab Schwechat auch bei der AUA bereits die Zugkarte nach Wien mitbuchen - und hat damit auch alle Fahrgast- und Fluggastrechte, falls es beim Umstieg zu Problemen kommen sollte."

AUA: Passagiere von gestrichenen Flügen werden kostenfrei umgebucht

Laut AUA werden Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, selbstverständlich kostenfrei umgebucht oder erhalten auf Wunsch eine Erstattung. Austrian Airlines bittet alle Fluggäste, die einen Flug im betroffenen Zeitraum gebucht haben, sich auf www.austrian.com unter "Meine Buchungen" über den Status ihres Fluges zu informieren. Kunden, die während der Buchung Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, sowie Mitglieder des Vielfliegerprogrammes Miles & More, werden per SMS oder E-Mail automatisch über Änderungen im Flugprogramm informiert, heißt es.



Quelle: SN