Desinfektionsmittel verkaufen sich so gut wie noch nie, aber mit der Gastronomie fällt der wichtigste Kunde von Hagleitner Hygiene aus.

Die auf Hygiene und Reinigung spezialisierte Firma Hagleitner mit Sitz in Zell am See bleibt von der Coronakrise nicht verschont. Auch wenn die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und -spendern explodiert ist. Sie habe sich in Europa verzwölffacht, sagt Unternehmensinhaber Hans Georg ...