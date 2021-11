Auch im Lockdown: Schuster und Schneider halten offen

Für Reparaturen und Maßanfertigungen stehen die Handwerksbetriebe für geimpfte oder genesene Kunden auch im Lockdown zu Diensten.

Seit am Montag der Lockdown in Kraft getreten ist, steht Schuster Tibor Lampert den ganzen Tag allein in seiner Werkstatt in der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Gnigl. Längst hat er alle Aufträge abgearbeitet. "Es kommt niemand, weil die Leute nicht wissen, dass auch wir Schuster während des Lockdowns offen halten dürfen und Reparaturen durchführen", sagt Lampert. Schon während des zweiten und dritten Lockdowns seien die Schuster für ihre Kunden da gewesen. "Wer Schuhe zur Reparatur bringen möchte, kann von Montag bis ...