Audvice-Gründerin: "Büro? Brauchen wir nicht"

Mit frischem Kapital baut Sophie Bolzer das Start-up Audvice aus. Einen gemeinsamen Arbeitsplatz für alte und neue Mitarbeiter gibt es dabei nicht.

Aktuell ist Sophie Bolzer für ein paar Wochen in Berlin. Davor war sie in Stockholm und Lissabon. Und natürlich in Salzburg. "Ich gehe dorthin, wo es für unser Unternehmen Sinn ergibt", sagt die 29-jährige Salzburgerin. Sie hat das Start-up Audvice gegründet, das Unternehmen hilft, Wissen im Betrieb per Audionachrichten zu teilen. Unternehmenssitz ist in Salzburg. Arbeiten kann sie - genau wie ihre Mitarbeiter - von überall aus: Audvice hat kein gemeinsames Büro mehr. "Remote first" nennt Bolzer den Ansatz, der ...