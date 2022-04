Auf dem Salzburger Flughafenareal soll ein riesiger Solarpark entstehen

Der Airport schätzt das Potenzial aus Photovoltaik auf bis zu sechs Millionen Kilowattstunden jährlich. Das wäre deutlich mehr, als die bisher größte Anlage im Bundesland derzeit liefert.

55.000 Photovoltaikpaneele werden künftig auf dem Gelände des Flughafens Wien in Schwechat Strom aus Sonnenenergie liefern. Das Kraftwerk, das auf 24 Hektar entsteht und mit einer Leistung von 24 Megawatt Peak "die mit Abstand größte Photovoltaikanlage Österreichs" sein wird, soll noch im Frühjahr ans Netz gehen. Mit dem Zubau auf "sehr beschränkt nutzbaren Flächen in unmittelbarer Nähe zu Flugverkehrsflächen", also neben einer Start-und-Lande-Bahn, werden insgesamt acht Photovoltaikanlagen auf dem Flughafengelände jährlich rund 30 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom liefern.

Zwei Drittel des Stroms zur Deckung des Eigenbedarfs

Der Salzburger Flughafen will in den kommenden Jahren ebenfalls verstärkt Photovoltaikelemente auf dem eigenen Areal installieren. Derzeit sind auf Dächern von Betriebsgebäuden erste Anlagen in Betrieb, die in Summe 480.000 kWh im Jahr liefern. Mittlerweile hat der Airport seine Möglichkeiten für weitere Sonnenkraftwerke erhoben. "Ich sehe insgesamt ein Potenzial, über das nächste Jahrzehnt über sechs Millionen Kilowattstunden hier aufzusetzen. Davon zirka die Hälfte aus Freiflächen und die andere Hälfte aus Gebäudedächern", sagt Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer. Zwei Drittel davon sollen zur Deckung des Eigenbedarfs verwendet, der Rest ins öffentliche Netz eingespeist werden. Zum Vergleich: Der Jahresertrag an Strom der bisher größten Anlage im Bundesland in Flachau wurde mit 3,7 Millionen kWh beziffert.

Bild: SN/land salzburg/melanie hutter Josef Schwaiger, Landesrat

Mit dem Parkhaus soll noch dieses Jahr gestartet werden

Beim Flughafen denkt man in kleinen Schritten. Das größte anstehende Projekt sei das Parkhaus. "Wir wollen das noch dieses Jahr starten", sagt Ganghofer. Derzeit seien Techniker in der Endprüfung, ob Solarpaneele zum Einsatz kämen oder aus statischen Gründen weniger leistungsstarke, dafür leichtere Solarmatten verwendet würden. Zu klären sei auch, ob der Flughafen selbst investiere oder das Projekt ausgelagert werde. Jede verfügbare freie Fläche solle künftig genutzt werden ebenso wie die Dächer der mehr als 60 Betriebsgebäude, womöglich auch Zäune. "Nachdem ich 2040 CO2-neutral sein möchte, muss ich das bis 2040 umgesetzt haben und davon die Hälfte bis 2030."

Keine klar definierten Vorrangzonen für Photovoltaik

Geht es nach Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP), sollen langwierige Behördenverfahren künftig nicht mehr als Ausrede für Verzögerungen bei der Errichtung großer Freiflächenanlagen herhalten. Er verweist auf das neue Landesentwicklungsprogramm, das noch in diesem Jahr verordnet werden soll. Dieses sieht im Gegensatz zur Windenergie keine klar definierten Vorrangzonen für Photovoltaik vor. Jedoch soll es künftig für Kraftwerke auf "vorbelasteten Flächen" wie auf Parkplätzen und Deponien keine Aufnahme ins Räumliche Entwicklungskonzept mehr brauchen. Und eine solche Fläche sei auch das Areal rund um den Flughafen. "Wenn es die Ausrichtung erlaubt, sind das genau die richtigen Plätze", sagt Schwaiger. "Was in Wien geht, wird in Salzburg auch möglich sein." Denn bei den Wiesen handle es sich um Begleitflächen von Infrastruktur, auf denen kein nennenswerter Ertrag zu erzielen sei. "Das hat mit klassischer Landwirtschaft nichts zu tun."

"Vorbelastete" Gründe als Standorte attraktiv

Schwaiger beziffert den Flächenbedarf für Photovoltaikanlagen abseits von Gebäudedächern mit 120 Hektar, um die von der Landesregierung gesteckten Ziele beim Photovoltaikausbau im Masterplan Klima und Energie 2030 zu erreichen. Neben dem Flughafenareal seien auch andere "vorbelastete" Gründe, etwa entlang von Bundesstraßen, Autobahnen und Gleiskörpern, als Standorte attraktiv.

Die Asfinag hat im Vorjahr drei Anlagen in der Stadt Salzburg und im Lungau mit einer Jahresstromproduktion von 680.000 kWh ans Netz gebracht. Betreffend neuer Anlagen führt das Unternehmen derzeit eine Potenzialanalyse durch. Die ÖBB wollen zu bestehenden bzw. in Planung befindlichen Anlagen auf Gebäuden in Uttendorf, Bischofshofen und der Stadt Salzburg auch die Areale des Hauptbahnhofs und des Bahnhofs Bischofshofen "auf die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit" prüfen.

Flughafen Wien will einer der ersten "Green Airports" Europas werden

Mehr als 20 Millionen Euro fließen in die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Flughafen Wien. Mit den bestehenden sieben Anlagen sollen in Summe rund 30 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden. Damit will der Flughafen knapp ein Drittel seines Eigenbedarfs aus Sonnenenergie beziehen.



Der Vorstandsdirektor des Flughafen Wien, Günther Ofner, bezeichnete die PV-Offensive im vorigen Herbst als großen Schritt, "einer der ersten ,Green Airports' Europas zu werden, der seinen Betrieb CO2-neutral führt". Das solle vor 2030 der Fall sein. Der Salzburger Flughafen will sich dafür laut Geschäftsführerin Bettina Ganghofer bis 2040 Zeit geben.