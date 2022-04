Auf dem Salzburger Flughafenareal soll ein Solarpark entstehen

Der Airport schätzt das Potenzial aus Photovoltaik auf bis zu sechs Millionen Kilowattstunden jährlich. Das wäre deutlich mehr, als die bisher größte Anlage im Bundesland derzeit liefert.

55.000 Photovoltaikpaneele werden künftig auf dem Gelände des Flughafens Wien in Schwechat Strom aus Sonnenenergie liefern. Das Kraftwerk, das auf 24 Hektar entsteht und mit einer Leistung von 24 Megawatt Peak "die mit Abstand größte Photovoltaikanlage Österreichs" sein wird, soll noch im Frühjahr ans Netz gehen. Mit dem Zubau auf "sehr beschränkt nutzbaren Flächen in unmittelbarer Nähe zu Flugverkehrsflächen", also neben einer Start-und-Lande-Bahn, werden insgesamt acht Photovoltaikanlagen auf dem Flughafengelände jährlich rund 30 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom liefern.

