Auf dem Weg zur energieautarken Gemeinde

Öffentliche Gebäude, private Haushalte, Hotels und zahlreiche Firmen werden in der Marktgemeinde Altenmarkt Teil der Energiegenossenschaft. Der Mix an diversen Firmen und Verbrauchern wächst.

Was erneuerbare Energie betrifft, so ist die Marktgemeinde Altenmarkt mittlerweile zu einer Vorzeigegemeinde geworden. Das Gemeindezentrum produziert bereits seit längerem eigenen Strom mit einer 150 kwp-Photovoltaikanlage auf dem Dach. Im November startet der Bau einer neuen 100 kWp-PV-Anlage auf dem Dach des neuen "Haus des Sportes", so Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP): "Wir planen auch weiterhin in der Gemeinde zum Thema erneuerbare Energie aktiv zu sein."

Zahlreiche öffentliche Gebäude wie die Therme Amadé, private Haushalte, Hotels oder Firmen wie ...