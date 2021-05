Auf den Hannak-Gründen in Gnigl soll ein Gewerbepark entstehen

Das Areal lag jahrelang brach. Nun könnte ein moderner Gewerbepark entstehen. Anrainer befürchten jedoch eine hohe Lärmbelastung.

Die Hannak-Gründe in Salzburg-Gnigl sind mit 3,2 Hektar eine der größten Baulandreserven für Gewerbe. Das Areal lag jahrelang brach, war politisch auch schon für eine Wohnbebauung oder ein Gefängnis vorgesehen. Die Eigentümer wollen nun jedoch einen Gewerbepark mit 6000 qm Büroflächen in sieben Gebäudekörpern errichten. Man steht wegen der Corona-Investitionsprämie unter enormem Zeitdruck, will noch im Sommer zu bauen beginnen. Im Planungsausschuss wurde vorige Woche der Bebauungsplan der Grundstufe diskutiert und an den Stadtsenat weitergeleitet.

Die Einwendungen der ...