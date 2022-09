Auf einen Lehrstellensuchenden kommen in Salzburg fünf offene Lehrstellen

Rund 2000 offenen Lehrstellen stehen 415 Interessenten gegenüber. Während der Sommermonate haben sich knapp 2000 Jugendliche für einen Lehrberuf entschieden - eine "stolze Bilanz", wie man bei der WKS betont.

Diesen Sommer entschieden sich 1930 Jugendliche für einen Lehrberuf im Bundesland Salzburg. "Fast 2000 Lehranfänger nur im Sommer - eine stolze Bilanz!", sagt Norbert Hemetsberger, Leiter der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Salzburg. Zu den aktuell 7153 jungen Menschen in Ausbildung könnten sich im September noch einige dazugesellen. Erfahrungsgemäß zählt der September zu den Monaten, in denen besonders viele mit einer Berufsausbildung beginnen.

Noch viele offene Lehrstellen

Trotz des regen Zustroms im Sommer sind beim AMS Salzburg für das gesamte Bundesland noch immer 2006 offene Lehrstellen ausgeschrieben. Diesem großen Angebot stehen aktuell 415 Lehrstellensuchende gegenüber. Auf einen Jugendlichen kommen daher fünf Lehrstellen. Vor dem Sommer war dieses Verhältnis mit 1:7 noch wesentlich größer.

Möglichkeiten zur Berufsinformation

Im September besteht noch an zwei Terminen die Möglichkeit, sich weitere Informationen zu verschiedenen Berufen einzuholen. Sowohl das Lehrlingspicknick der Salzburger Industrie in der Stadt Salzburg als auch die BerufsInfoBörse in Tamsweg finden am 30. September statt. Das größte Event, die Berufs-Info-Messe BIM, geht dann vom 24. bis 27. November im Messezentrum Salzburg über die Bühne. Dort können sich Interessierte über die zahlreichen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei 200 Ausstellerinnen und Ausstellern informieren. Zeitgleich kann den besten Jungfachkräften der Welt bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2022 über die Schulter geschaut werden. Sieben verschiedene Bewerbe von Hochbau über Elektrotechnik finden im Messezentrum statt.