Aufregung um zu bunte Schaufenster in der Stadt Salzburg

Altstadtbewohner beschwerten sich über die zu bunte Beklebung eines Geschäfts. Sie setzten sich durch. Weitere Inhaber mussten nachziehen.

Zu bunt, zu schrill, zu auffällig: Mehrere Geschäfte in der Salzburger Altstadt mussten kürzlich die Klebefolien an ihren Schaufenstern entfernen. Zur großen Verwunderung ihrer Betreiber. "Wir haben die Aufkleber seit mindestens zehn Jahren an unseren Schaufenstern. Aber erst jetzt ist die Stadt darauf gekommen, dass sie zu auffällig sind", sagt Anita Fuchs, Geschäftsführerin der Wäscherei Norge.

Ein roter Kussmund musste weichen

Jene an den Fensterscheiben der Filiale in der Paris-Lodron-Straße in Salzburg musste sie nun entfernen. ...