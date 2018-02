Aufschwung am Pinzgauer Arbeitsmarkt setzt sich fort

Mehr Beschäftigte, weniger Arbeitslose: Das AMS Zell am See zieht eine Bilanz des Jahres 2017. Das Problem des Facharbeitermangels wird größer.

Es ist eine Bilanz mit gemischten Gefühlen. Das Positive vorneweg: "Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat sich 2017 nahtlos fortgesetzt. Grundsätzlich ist die Meldung über jeden Einzelnen, der nicht mehr arbeitslos ist, erfreulich", sagt Karin Eiwan, Geschäftsstellenleiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Zell am See.

Die Arbeitslosigkeit im Pinzgau ist weiterhin rückläufig. Eine Quote von 5,9 Prozent bedeutet ein Minus von 0,3 Prozent. Der Durchschnittsbestand an Arbeitslosen betrug 2418, das sind um 3,8 Prozent weniger als 2016. Die Arbeitslosigkeit ging mit einer Ausnahme in allen Altersgruppen zurück, nur Arbeitslose ab 50 Jahren (683; plus 1,7 Prozent) konnten nicht vom Aufschwung profitieren. "Alter ist oft ein Kriterium, nicht angestellt zu werden. Es braucht ein Umdenken", sagt Eiwan.

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg auf 38.369. Das bedeutet ein Plus von 1,7 Prozent. Wie im Jahr davor liegt der Zuwachs auch an der steigenden Ausländerbeschäftigung. Hier ist ein Plus von 6,9 Prozent zu verzeichnen, eine Steigerung um 468 Dienstverhältnisse auf 7261.

Die Zahlen haben auch eine Kehrseite. Der durchschnittliche Bestand an sofort verfügbaren offenen Stellen ist auf 832 geklettert (+144). "Betriebswirtschaftlich gesehen, ist das für viele Unternehmen ungünstig, wenn Aufträge nicht abgearbeitet werden können, weil Mitarbeiter fehlen. Speziell wenn Handwerker gesucht werden, können wir leider nicht wirklich helfen", sagt Hermann Unterberger, stellvertretender Geschäftsstellenleiter.

Insgesamt wurden 8579 offene Stellen gemeldet, um 464 mehr als im Jahr davor. Unterberger: "Die gute Konjunktur und damit verbunden der Mehrbedarf an Mitarbeitern macht den Unternehmern und dem AMS die Suche nach geeignetem Personal noch schwieriger. Wichtig ist, dass die Unternehmer von den geforderten Anforderungen - Fähigkeiten und Fertigkeiten - etwas abrücken und auch Arbeitssuchende mit Defiziten eine Chance geben."

Am Lehrstellenmarkt klafft eine enorme Lücke. Es wurden 684 Lehrstellen gemeldet (plus 15,2 Prozent), dem stehen 381 Lehrstellensuchende gegenüber (plus 18,3 Prozent). Eine Hauptursache liege in der demografischen Entwicklung mit geburtenschwachen Jahrgängen, sagt Unterberger. "Und natürlich kämpfen auch Schulen um jeden Schüler."

In Gastronomie/Fremdenverkehr suchen viele Betriebe vergebens nach Personal. "Angebot und Nachfrage gehen extrem auseinander. Es kann sich auch gar nicht ausgehen, wenn man die Zahlen anschaut", sagt Eiwan, die einen steigenden Bedarf bei weniger verfügbaren Arbeitskräften und kürzeren Verbleibzeiten im Beruf ortet. Allein seit 2008 habe sich der Arbeitskräftebedarf in diesem Sektor im Pinzgau um 30 Prozent erhöht. Unterberger: "Viele Betriebe sind gefordert, mehr Zeit in das Personalwesen zu investieren, neue Arbeitszeitmodelle zu schaffen."

Für 2018 deuten die Prognosen auf ein anhaltendes Beschäftigungswachstum hin - bei weiterhin sinkender Arbeitslosigkeit. Der erste Monat des Jahres hat das untermauert. Es gab ein Minus von 5,5 Prozent im Vergleich zum Jänner 2017.