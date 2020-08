Aufsicht überprüft Müllberge bei Henndorfer Firma

Nach Beschwerden über angeblich besorgniserregende Zustände und Brandgefahr bei der Reststofftechnik in Henndorf wird das Land den Betrieb nun inspizieren.

Nach Beschwerden aus Henndorf über hohe Müllberge und nicht ausreichend getrennt gelagerte Altstoffe auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma zieht das Land als Aufsichtsbehörde jetzt erste Konsequenzen.

Gemeindevertreter Johann Spöttl (Freies Mandat Henndorf) hatte vor einer besorgniserregenden Brandgefahr gewarnt. Ende Juli war es bereits zu einem Brand gekommen. Henndorf wandte sich in der vergangenen Woche nach einem einstimmigen Beschluss in der Gemeindevertretung an das Land.

In den nächsten zwei Wochen werde eine abfallrechtliche Überprüfung der Betriebsanlage der ...