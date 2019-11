Auftragsbücher der Salzburger Bauwirtschaft sind voll

Bauvolumen nahm heuer spürbar zu - im Hoch- und im Tiefbau. Die schwere Verfügbarkeit an Grundstücken könnte die positive Entwicklung künftig bremsen. Auch der Fachkräftemangel liegt den Unternehmern im Magen.

Salzburgs Bauwirtschaft freut sich über volle Auftragsbücher. Die Unternehmer mahnen aber weitere Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Betriebe an. Baumeister Peter Dertnig, Innungsmeister der Landesinnung Bau: "Wir können heuer wieder auf eine positive Entwicklung zurückblicken. Vor allem deshalb, weil sich der Tiefbau nach jahrelangen Rückgängen seit zwei Jahren wieder im Aufwind befindet." Das Bauvolumen in Salzburg ist im Hochbau heuer um 3,3 Prozent gewachsen, der Tiefbau hat um 3,1 Prozent zugelegt. Im kommenden Jahr wird mit einer positiven aber abgeschwächten Entwicklung gerechnet, heißt es.



Zahl der neuen Wohnungen sinkt im kommenden Jahr

Als Dämpfer speziell im Hochbau könnte sich in Zukunft die schwere Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken auswirken. Bereits heuer ist das Bauvolumen der gewerblichen Bauträger von 800 auf 750 Einheiten zurückgegangen. Im kommenden Jahr wird von 700 ausgegangen. "Diesem Problem müssen wir uns vor allem in Hinblick auf das Thema leistbares Wohnen in Zukunft stellen", sagte Dertnig am Donnerstagabend beim "Baugipfel 2019" in der BAUAkademie Salzburg.

ÖBB, Stadt und Land setzen starke Impulse im Tiefbau

"Wir sind sehr froh, dass die öffentliche Hand wieder massiv investitionsbereit ist. Das hilft vor allem im Tiefbau", erklärte Manfred Bauer, Vorsitzender der Fachvertretung Bauindustrie. Hervorzuheben sei hier das gestiegene Tiefbauvolumen bei den ÖBB (plus 36,4 Prozent), bei der Stadt Salzburg (plus 15,5 Prozent) und beim Land Salzburg (plus 11,8 Prozent). Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, sei es laut Bauer wichtig, die Unternehmen von Bürokratie (Normen und Vorschriften) zu entlasten, bei den Arbeitszeiten flexibler zu werden und die hohen Lohnnebenkosten zu senken. Eine besondere Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel. Hier hat die Bauwirtschaft bereits selbst Initiativen gesetzt - von der Ausbildungsförderung über die Lehrlingswerbung bis zur Digitalisierung der Lehrberufe. "Diese Initiativen müssen wir in Zukunft noch weiter forcieren", sagen Dertnig und Bauer unisono.

Beim Bruttoregionalprodukt inzwischen die klare "Nummer 1"

Eine Reihe von Faktoren habe Salzburg zum wirtschaftlichen Musterschüler in Österreich gemacht, betonte WKS-Präsident Manfred Rosenstatter. Beim Bruttoregionalprodukt habe man Wien inzwischen überholt und sei die klare "Nummer 1". Bei den Krankenstandstagen pro Mitarbeiter liege man um 20 Prozent unter dem Bundesschnitt. Dem Klimawandel müsse laut Rosenstatter aktiv begegnet werden. Nur durch entsprechende Innovationen der Betriebe könne diese Herausforderung bewältigt werden. Zudem müssten von der öffentlichen Hand mehr Anreize für ökologisches Bauen geschaffen werden.

Erstmals Geld aus der Wohnbauförderung für Grundstückskäufe

Auch Landesrätin Andrea Klambauer freute sich über die aktuell gute Baukonjunktur. Die wirtschaftliche Hochkonjunktur ermögliche höhere Preise, führe aber auch zu einem zunehmenden Fachkräftemangel. Stark steigende Baukosten in Verbindung mit immer teureren Grundstücken würden den gemeinnützigen Wohnbau unter Druck bringen. "Von Seite der Wohnbauförderung werden wir daher heuer erstmals 10 Mill. Euro für den Ankauf von Grundstücken über die Land Invest zur Verfügung stellen, damit sozialer Wohnbau auch in Zukunft gesichert bleibt. Ein besonderer Fokus wird auch auf dem Bereich der Sanierung liegen, da der Bestand an Wohnungen genutzt gehört. Auch hier werden Impulse gesetzt, damit das Baugewerbe weiterhin so intensiv den Wohnbau voranbringt."



Quelle: SN