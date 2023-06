Aufwendige Aufforstung von Schutzwald

Die Bundesforste arbeiten gemeinsam mit der Boku Wien an einem Wiederaufforstungsprojekt in Forstau.

"Der vergangene Winter war aufgrund der späten und geringen Schneemenge sehr positiv für unsere Wälder", sagt Hannes Üblagger, der Leiter des Forstbetriebes der Bundesforste im Pongau. Auch der verregnete Frühling wirkt sich für die verzögerte Entwicklung des Borkenkäfers positiv aus: "Wir können im kommenden Jahr durch eine intensive Bekämpfung des Borkenkäfers ein gutes Niveau erreichen." In Forstauwinkl, unterhalb der Gasselhöhe, wurde den ganzen Mai über von den beiden Forstfacharbeitern aus Radstadt, Hans Ott und Peter Jäger, im extrem steilen und felsdurchsetzten Gelände auf 1600 Metern aufgeforstet: In anspruchsvoller Handarbeit pflanzten sie nach einem Windwurf im Jahr 2016 auf gut zehn Hektar insgesamt 22.000 Stück Jungbäume wie Bergahorn, Lärche und Tanne. Baumarten, die den verstärkt auftretenden Wetterextremen am besten standhalten können. Lärchen beispielsweise gelten mit ihren ausgeprägten und tief in den Boden reichenden Wurzelsystemen als besonders sturmfest und steinschlagresistent. "Gäbe es hier keine Aufforstung, würde Humus abgeschwemmt und eine Wiederbewaldung schwierig", erklärt Förster Michael Rettenwender. Steigende Temperaturen und lange Trockenperioden schwächen vor allem die Fichten so, dass sie sich nicht mehr gegen Schädlinge und Pilzbefall wehren können.



Forschungsprojekt gemeinsam mit Boku Wien

Die fordernde Arbeit für einen klimafitten Wald ist nicht nur zeitaufwendig: Die Kosten belaufen sich je nach Standort auf etwa 5000 bis 7000 Euro pro Hektar. Gemeinsam mit der Boku Wien läuft dort in Forstauwinkl zusätzlich ein neues Forschungsprojekt: "Noch ist die Fichte bei uns eine natürliche Baumart. Doch wir planen für die nächsten hundert Jahre. Wir haben hier bei diesem Boden, wo wenig Feuchtigkeit gespeichert wird und hoher Kalkbestand herrscht, einen kritischen Standort", erklärt Üblagger. Drei verschiedene Granulate (Hydrogele) werden bei den Wurzeln der neuen Setzlinge miteingebracht. "Besonders in den ersten Wochen gibt dieses Konzentrat den Setzlingen mehr Feuchtigkeit. So kann der Wald der Zukunft artenreicher und durchmischter werden, um den zukünftigen Umweltbedingungen bestmöglich standzuhalten."

Bis die steinschlagresistenten Jungbäume zu einem stabilen Jungwald herangewachsen sind, wird es unter diesen extremen Bedingungen trotzdem bis zu zwanzig Jahre dauern.