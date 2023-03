Aus Alt mach Neu: Schöner Wohnen im Arbeitsurlaub

Ferienwohnung statt Hotel: Der Trend ist unübersehbar. Wobei man "null Komma null" mit Zweitwohnsitzen zu tun habe, betont man etwa bei Alps Resorts.

Vom ehemaligen Jugendhotel zum „Hideaway Dachstein West“ in St. Martin am Tennengebirge.

Mitten in der Natur statt mitten im Getümmel: Was früher, touristisch betrachtet, als B-Lage gehandelt wurde, ist heute ein Topseller. "Wir waren in den vergangenen Wochen komplett ausgebucht", sagt Thomas Payr, Geschäftsführer von Alps Resorts, über das neue Hideaway Dachstein West in St. Martin am Tennengebirge. So einen schicken Namen wie seit Dezember trug das Haus früher nicht, einst war es ein einfaches Jugendgästehaus der Jufa-Gruppe. Nach Revitalisierung und Renovierung ist es nun ein modernes Apartmenthaus mit 17 Wohneinheiten, die ...