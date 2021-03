Aus Angst um das Trinkwasser: Protest gegen großes Holzlager

Grundeigentümer im benachbarten Innviertel fürchten um ihre Brunnen, wenn viel Trinkwasser für das Bewässern von Holz verwendet wird.

Stürme und Borkenkäfer richten in Nadelwäldern im Flachgau und im Innviertel immer häufiger große Schäden an. Für diese Katastrophenfälle sind große Holzlager gefragt. Mit Wasser können die Stämme in sogenannten Nassholzlagern länger ihre Qualität behalten. Das Land Oberösterreich will mehrere Plätze schaffen - mit massiver öffentlicher Förderung.

Ein solches Projekt in der Gemeinde Hochburg-Ach löst jetzt einen Bürgeraufstand aus. Es geht nicht ums Holz, sondern ums Wasser. Die vom Land ausgeschriebene wasserrechtliche Verhandlung am Donnerstag wird mit Spannung ...