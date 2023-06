Aus dem ehemaligen "G7" wird "Balboa": Neuer Club eröffnet in der Gstättengasse

Das Nachtlokal in der Gstättengasse hat neue Besitzer gefunden. "Balboa" soll ein Stück Urlaubsgefühl aus Ibiza und Mykonos nach Salzburg bringen.

Anfang des Jahres musste das ehemalige G7 Insolvenz anmelden (die Stadt Nachrichten berichteten). Bis vor Kurzem waren die Türen des Clubs in der Gstättengasse noch geschlossen. "Das Lokal darf von der Landkarte der Salzburger Nachtgastronomie nicht verschwinden, dachten wir uns. Also wollen wir das Puzzleteil wieder mit Leben füllen", so Martin Sönmezay. Gemeinsam mit Michael Kalhammer führt er den erfolgreichen Club Half Moon und die daran angrenzende Humboldtstubn. Mit "Balboa" eröffnet das Unternehmerduo sein drittes Lokal. Und das fußt auf einem besonderen Konzept.

Cocktailbar mit kalter Küche

Im Erdgeschoß gibt es eine Cocktailbar. Die haben Sönmezay und Kalhammer im Gatsby- und 20er-Jahre-Stil umgebaut: "Neben guten Cocktails bieten wir kalte Speisen wie Carpaccio oder Tatar an. In einem lässigen Ambiente soll man so etwas verweilen und gustieren können", erklärt Kalhammer. Im Obergeschoß befindet sich der Clubbereich - inklusive umgebautem DJ-Pult. Dort soll großteils House-Musik gespielt werden, verrät sein Geschäftspartner: "Wenn man in Urlaubsdestinationen wie Mykonos oder Ibiza gerne Clubs besucht, dann wird man sich wahrscheinlich im Balboa wiederfinden."

Sie wollen das frühere Image aufbrechen

Ausgerichtet sei das Balboa jedoch für alle, die gesetzlich Nachtlokale besuchen dürfen. Das Take Five sowie das G7 waren für ein eher schickes Ambiente und deshalb auch eine bestimmte Klientel bekannt. Dieses Bild wollen die beiden Unternehmer brechen: "Ein Club für Reich und Schön ist nicht notwendig. Es braucht einen Club für alle Salzburgerinnen und Salzburger. Einen Club, wo alle Spaß haben können. Wir werten nicht, ob jemand mehr Spaß mit einer Flasche Champagner oder mit einem Spritzer hat. Alle sind willkommen", sagt Kalhammer.

"Das Rad nicht neu erfinden, aber auf Salzburg auslegen"

Etwa "welchen Schuh der Gast trägt", ist genauso belanglos wie das Alter: Berufstätige, die ein Lokal zum Vernetzen oder Afterwork-Verweilen suchen, sollen genauso auf ihre Kosten kommen wie jene, die auf Partykurs sind. Das Balboa soll damit zu noch mehr Vielfalt in der Stadt beitragen. Es gehe ihnen darum zu ergänzen, statt andere wegzudrängen. Das Credo der beiden Geschäftsführer: Das Rad nicht neu erfinden, aber so auslegen, dass sich alle in Salzburg angesprochen fühlen.

Mehr Platz und weniger Kommerz als im Half Moon

Mit dem Half Moon wiederum fahren die beiden eine kommerziellere Schiene. Die unterschiedliche Ausrichtung war eine Herausforderung, aber eine bewusste Entscheidung, sagen sie. Das Preopening findet am Freitag, dem 30. Juni, ab 20 Uhr statt. Da legt Juliet Sikora ihre Musik auf. Die offizielle Eröffnung findet am 30. Juli statt. Danach sollen regelmäßig internationale DJs, aber auch lokale Acts den Gästen auf der Tanzfläche einheizen.