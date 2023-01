Aus dem "Testlabor" der HAK Tamsweg sprießen Spezialisten

Die Schwerpunkte Cyber-Security und Future stoßen auf breites Interesse. In der Vorwoche war Innenminister Gerhard Karner zu Gast. Neben der Wirtschaft hofft auch die Polizei auf frisches Personal.

Betrugsversuche per E-Mail oder SMS machen täglich die Runde. Zum richtigen Problem wird es, wenn Firmen und Institutionen einen Cyber-Angriff abwehren müssen. Damit große Konzerne sich davor schützen können, wird richtig viel Geld in Abwehrmaßnahmen investiert. Das dafür benötigte Personal wird seit dem Schuljahr 2021/22 an der Handelsakademie in Tamsweg ausgebildet. Aktuell sind es insgesamt 41 Schüler, die in der ersten und der zweiten Klasse in dem Schwerpunkt Cyber-Security unterrichtet werden. Und: Für das kommende Schuljahr haben sich bereits zwölf ...